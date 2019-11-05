12/28重新開園倒數！竹市「動物員工」城區先暖身　網狂推成打卡熱點

▲新竹市動物園將於12/28重新開園，以「動物上班了」為主題，舉辦一系列活動吸引民眾關注。（圖／新竹市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

動物出沒注意～有多位好久不見的動物好朋友遊走在新竹市舊城區，向大家鄭重宣告：「新竹市立動物園即將於12/28重新開園」！透過動物尋寶地圖，你就能在新竹市區一一找出過去陳列在動物園內的可愛雕像，就連「小智市長」也忙著朝聖學網美網帥逗趣打卡，還親自動手做動物遊具，為動物們佈置新家！同時串聯在地店家協力介紹動物小知識，邀請市民重溫舊時記憶，一起加入歡慶重新開園的行列。

▲新竹市長林智堅走訪市區與動物員工們拍照打卡超吸睛。

「小智市長」拿著尋寶圖，一下子在車站前與鴿子先生跑業務、接著又到百貨公司找獼猴哥血拚、或和黑熊哥比強壯…KUSO情境照超吸睛，原來是新竹市長林智堅配合即將於12/28重新開幕的新竹市立動物園做宣傳，讓許多市民得知消息後即利用週末手刀朝聖，看到這些原本擺放在動物園內的雕塑重現在舊城區，紛紛開心大讚：「看到動物園可以重新整理而不是廢掉，真的感動」、「被遺忘的雕像稍加整修後，變身拿來說故事做城市行銷，真的是很用心」、「很期待動物園開放的那一天」、「超期待！城市變得更有溫度了」。

▲隆恩圳沿線的動物都是原本擺放在園內的雕塑，經過整修重現在舊城區。

如同上班族剛換新工作都有一段「甜蜜期」，新竹市政府特別安排讓動物在重新開工前先暖暖身，在11/1~11/24的動物Say Hi策展活動，邀請市民拿著動物尋寶地圖到隆恩圳、遠東巨城購物中心與新竹火車站，為動物朋友探探班，跟牠們打卡拍照說聲嗨，再到大同108舊城再生基地兌換限量動物園萬花筒及海報。動物園即將重新開幕對新竹來說絕對是一件大事，因此也有許多在地店家加入協力宣傳的行列，讓民眾走在新竹市區吃喝玩樂，也能同步認識一些動物小知識。

林智堅表示，「一座城市的文明在於如何對待城市中的生命」，新竹市立動物園以動物為主體，為動物打造舒適的家，在改造過程重視週邊的生態系，將原有的大樹與天然環境保存，形成最自然的動物棲息地，相信會是最佳的生命教育場域。

▲透過活動讓大小朋友都有機會了解動物、尊重生命。

除了隆恩圳沿線是原本擺在動物園內的雕塑，還有藝術家創作的動物藝術品也會出現在遠東巨城購物中心與新竹火車站，民眾可先至大同108索取動物地圖，尋找出7個動物朋友，打卡就有機會兌換小禮物；市政府也在大同108舉辦動物標本展覽，希望能讓大小朋友有更多機會了解動物、尊重生命；透過動物園重新開園暖身活動進駐市區，不僅邀請市民共襄盛舉，也能讓國人一同走入新竹，看見這座年輕古城的改變與新風貌。

【動物尋寶地圖】

活動時間：即日起至11/24

活動方式：

1. 先至大同108索取尋寶地圖

2. 在城市角落尋找7個動物朋友

3. IG #新竹市立動物園reborn 並發佈臉書tag 7個好朋友公開並分享

4. 回到大同108（週三至週日開放）兌換開園小禮物，限量200份