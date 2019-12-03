水箱車闖自行車道「壓毀木橋」　橋下釣魚男慘遭木頭砸死

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名曾姓司機於2018年8月間開著水車進入設有「禁止汽、機車以上車輛進入」的木棧自行車道，由於車道負荷不了水車重量發生坍塌，掉落的木板和石塊竟意外砸中下方釣客，造成釣客重傷不治。曾男坦承犯行，賠償死者家屬300萬，並獲得諒解，新竹地院依過失致死罪判刑4個月，易科罰金12萬元。

▲自行車道因負荷不住水車重量發生坍塌。（圖／資料照，下同）



新竹一名曾姓男子平日負責開水車載水澆灌分隔島花草，2018年8月18日早上，他澆完水後準備開車返回公司，為了縮短車程抄近路，竟開著5噸工程用水車闖入設有「禁止汽、機車以上車輛進入」立牌的頭前溪自行車木棧道。

由於木棧板承受不住水車重量遭壓垮，掉落的水泥塊和木板竟砸中在車道下方釣魚的黎姓男子，曾姓司機知道闖禍了以後，留在原地嚇得趕緊打電話報119前往救人，只可惜黎男因頭部重傷、左腿壓斷，當場就沒了生命徵象，送醫後仍宣告不治。

曾男向法官坦承犯行，賠償黎男家屬300萬元，並獲得對方諒解。不過，由於曾男有前科，無法給予緩刑，新竹地院依過失致死罪判刑4個月，易科罰金12萬元。

▲遭石塊砸中的黎姓男子重傷不治身亡。





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