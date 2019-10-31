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林智堅訪國際半導體協會　串聯國際資源推動竹科X計畫

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▲新竹市長林智堅前往拜訪SEMI國際半導體產業協會 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅前往拜訪SEMI國際半導體產業協會 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅前往拜訪SEMI國際半導體產業協會 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅前往拜訪SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，林智堅強調，希望透過與SEMI合作，媒合世界級科技大廠進駐竹科X產業園區，並參與兒童探索館的科普教育策展、協助2020台灣設計展以及2021台灣燈會融入科技元素，總裁曹世綸也於交流中表達協助意願。

林智堅去年起馬不停蹄展開產業之旅，了解產業需求、並增進合作，從科技、農業、在地傳統產業到國家級研究中心，已拜訪隆勤實業、智邦科技、國家高速網路與計算中心、中台興化學工業等15家以上企業，這次再前往拜會SEMI國際半導體產業協會，林智堅強調，科技不只是重要產業，更應融入教育、建設與重大活動，透過此次拜會，邀請SEMI一起參與新竹市的改變。

林智堅強調，希望打造一個聆聽產業聲音、滿足產業需求的地方政府，能夠為產業解決問題，促進城市發展，他也說，期待未來與SEMI更多合作，結合市府在地資源與SEMI的全球資源，串聯更多跨國企業進駐新竹市，創造就業機會，協助台灣半導體產業再升級。

曹世綸總裁表示，非常感謝林智堅市長參與日前的台北國際半導體展與工研院自駕車計畫，新竹科技產業蓬勃發展，「新竹市政府與SEMI，將成為地方政府與企業積極合作典範」，他強調，會從地方政府的角度去思考出發，協助產業界與竹市共同發展。

市府表示，SEMI為全球最重要的高科技產業協會之一，SEMI 國際半導體產業協會長期致力於促進半導體、微機電與感測器、光電及化合物半導體、綠色能源等產業發展，自 1970 年成立至今，連結超過 2,200 家全球會員公司及超過130萬名專業人士，透過此次交流，不僅增加市府與產業交流，也邀請SEMI協助竹科X邀請科技大廠進駐，並參與兒童探索館建設、2020台灣設計展與2021台灣燈會等國家級活動。

林智堅表示，新竹市因為有新竹科學園區座落，加上五所大學與國家級研究單位，是一座得天獨厚的城市，他上任後積極與新竹科學園區及產業界進行交流，更與中央合作推動竹科X產業園區計畫，已有英特爾、ASML台灣總部進駐，另也成功爭取「亞矽谷計畫辦公室」進駐，未來也會持續吸引跨國企業的營運總部與研發中心，他也向曹世綸總裁介紹，除了頂級商辦區外，該區也規劃藝文展演中心，結合辦公、消費、藝文與兒童教育等生活設施，將成為台灣新世代產業園區的典範。

曹世綸進一步指出，高科技產業的人才資源，始終是推動技術研發的關鍵要素，因此，他們成立教育相關的基金會，透過SEMI 基金會長期致力於推廣一套STEM生涯探索計畫，其中的HTU學習營透過親身體驗的活動，讓更多年輕學子對科學、科技、工程、數學領域產生學習興趣，並鼓勵其規劃相關職涯方向；SEMI也希望將與新竹市府合作將科普知識置入各級學校寒暑假營隊或城市藝文活動中，營造科普城市氛圍，讓新竹市成為積極培養科普教育的科技智慧城市。

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