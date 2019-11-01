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動物出沒舊城區　新竹動物園城市策展開鑼

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▲隆恩圳沿線的動物都是原本擺放在園內的雕塑，經過整修重現在舊城區。（圖／新竹市政府提供）

▲隆恩圳沿線的動物都是原本擺放在園內的雕塑，經過整修重現在舊城區。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「動物上班了，城市暖暖身」動物園城市策展記者會1日在隆恩圳親水公園歡樂展開，新竹市長林智堅與孩子一同逛展，欣賞隆恩圳沿線，原擺放在動物園經修復後的動物雕塑，更親自動手做促進猴子行為豐富化的飼料箱與玩具，林智堅表示，12月28日新竹市立動物園將重新開園，在遠東巨城購物中心的協助下，共同舉辦暖身活動，要喚起大家的回憶，從11月1日到24日的動物Say Hi策展活動，邀請市民朋友尋找躲藏在隆恩圳、遠東巨城與新竹火車站的動物朋友，跟牠們打卡拍照說聲嗨。

林智堅表示，嶄新的新竹市立動物園會在12月28日重新盛大開園，是以動物為主體，為動物打造舒適的家，此外，新竹公園改造過程將原有的大樹與天然環境完整保存，重視周邊的生態系，形成最自然棲地。

「一座城市的文明在於如何對待城市中的生命」，林智堅分享，新竹市政府非常重視動物的福祉與教育，新竹市立動物園會是最佳的生命教育場域，透過許多活動讓大小朋友更了解動物、尊重生命；此外，透過活潑的動物園城市策展，邀請大家一同參與暖身活動，期盼國人一同來到新竹看這座年輕古城的改變與新風貌。

林智堅介紹，隆恩圳沿線的動物都是原本擺放在園內的雕塑，經過整修重現在舊城區，此外，還有藝術家創作的動物藝術品也會出現在遠東巨城與新竹火車站，歡迎大家一同尋找牠們的美麗身影，此外，還會舉行動物主題工作坊，邀請大家一起製作動物遊具，攜手打造動物行為豐富化的新家，讓新竹市立動物園成為最棒的生命教育基地。

新竹市政府都發處表示，新竹市立動物園開園前兩個月的暖身活動有三大主軸：第一是老動物園的展覽，讓新竹的大小朋友回味記憶中的新竹市動物園。再來是藉由以前曾出現在新竹市立動物園大門入口的動物雕塑老朋友及藝術家創作的動物新朋友，搶先將會出現在新竹市的角落，讓大朋友小朋友找尋動物們的蹤跡。

此外，特別推出動物尋寶地圖，讓大家找尋動物打卡，再到大同108再生基地兌換限量動物園萬花筒及海報。第三個特色主軸是為了幫動物們搬新家，需要市民一起來幫動物做新傢俱，透過工作坊一起動手製作動物遊具，讓牠們入新厝也有新傢俱。

都發處指出，本次配合動物園Reborn活動，市政府特別在大同108舊城再生基地舉辦一系列工作坊，希望寓教於樂，讓民眾在輕鬆有趣的過程中，吸收和動物有關的小知識；除此之外，也串聯眾多店家公私協力，希望讓市民一起感染到動物園開園的歡樂氣氛！

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