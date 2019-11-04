▲ 新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場，喜迎神將、千碗切仔麵大放送。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2019新北市蘆洲神將文化祭」於3日上午在新北市鷺江國小舉行，18尊神將帶領遶境隊伍自蘆洲區公所出發，以嘉年華遊行隊伍的形式共遊蘆洲，還準備2500碗切仔麵大放送，同時邀請外國Youtuber參與在地文化，用影片記錄「一日神將腳」，期望國外友人能以文化而非宗教眼光，認識台灣傳統藝術文化，讓神將的故鄉及神將窟之美譽，宣揚各地。

蘆洲神將文化祭今年以「蘆有神助 喜迎將臨」為主題，活動結合神將、切仔麵、藝文等蘆洲多項在地文化，彰顯蘆洲為富有文化及深度的城鎮，蘆洲廟宇擁有百年歷史，其中又以蘆洲湧蓮寺為信仰中心，蘆洲在地有近10個神將會、200多尊神將，數量、密度及精緻度為全國之冠，近年更受邀至馬來西亞、新加坡、香港、廣州及澳門各國城市展演，扮演著促進國民外交及城市宗教文化交流的重要角色，具有國際性的知名度。

▲ 新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場。

新北市文化局蔡佳芬局長表示，蘆洲代表性的傳統小吃—切仔麵，有著「南擔仔麵、北切仔麵」之臺灣之美名，麵店分佈密度位居全國之冠，其湯頭為一大特色，多採用大骨、三層肉，經長時間燉熬，散發獨特風味，流傳地方百餘年歷久不衰。活動現場準備2,500碗切仔麵大放送，讓大家不只能感受蘆洲神將的威武神姿，也能享受在地美食，使新北市蘆洲神將文化更加發揚光大。

蘆洲區公所副區長林志能說，今年文化祭最大的特色是從往年微風運河拉回市區辦理，結合了商圈跟活動的串聯，提供民眾更便利的地點，還有折價券可以使用，因此今年活動現場民眾大排長龍丶踴躍參與，活動折價券火速索取一空。

參加系列活動或於活動會場打卡按讚，即可獲得「迎麵而來－商圈折價券」1張，可於11月3日至11月10日活動期間，憑券至指定店家，品嚐蘆洲在地美食，限量發放2500張折價抵用券，想一嚐蘆洲經典美味的民眾，歡迎至臉書搜尋「新北市蘆洲神將文化祭」活動粉絲專頁洽詢。

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