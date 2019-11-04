　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場　喜迎神將、千碗切仔麵大放送

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場 喜迎神將、千碗切仔麵大放送。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場，喜迎神將、千碗切仔麵大放送。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2019新北市蘆洲神將文化祭」於3日上午在新北市鷺江國小舉行，18尊神將帶領遶境隊伍自蘆洲區公所出發，以嘉年華遊行隊伍的形式共遊蘆洲，還準備2500碗切仔麵大放送，同時邀請外國Youtuber參與在地文化，用影片記錄「一日神將腳」，期望國外友人能以文化而非宗教眼光，認識台灣傳統藝術文化，讓神將的故鄉及神將窟之美譽，宣揚各地。

蘆洲神將文化祭今年以「蘆有神助 喜迎將臨」為主題，活動結合神將、切仔麵、藝文等蘆洲多項在地文化，彰顯蘆洲為富有文化及深度的城鎮，蘆洲廟宇擁有百年歷史，其中又以蘆洲湧蓮寺為信仰中心，蘆洲在地有近10個神將會、200多尊神將，數量、密度及精緻度為全國之冠，近年更受邀至馬來西亞、新加坡、香港、廣州及澳門各國城市展演，扮演著促進國民外交及城市宗教文化交流的重要角色，具有國際性的知名度。

▲ 新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場 喜迎神將、千碗切仔麵大放送。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場。

新北市文化局蔡佳芬局長表示，蘆洲代表性的傳統小吃—切仔麵，有著「南擔仔麵、北切仔麵」之臺灣之美名，麵店分佈密度位居全國之冠，其湯頭為一大特色，多採用大骨、三層肉，經長時間燉熬，散發獨特風味，流傳地方百餘年歷久不衰。活動現場準備2,500碗切仔麵大放送，讓大家不只能感受蘆洲神將的威武神姿，也能享受在地美食，使新北市蘆洲神將文化更加發揚光大。

蘆洲區公所副區長林志能說，今年文化祭最大的特色是從往年微風運河拉回市區辦理，結合了商圈跟活動的串聯，提供民眾更便利的地點，還有折價券可以使用，因此今年活動現場民眾大排長龍丶踴躍參與，活動折價券火速索取一空。

參加系列活動或於活動會場打卡按讚，即可獲得「迎麵而來－商圈折價券」1張，可於11月3日至11月10日活動期間，憑券至指定店家，品嚐蘆洲在地美食，限量發放2500張折價抵用券，想一嚐蘆洲經典美味的民眾，歡迎至臉書搜尋「新北市蘆洲神將文化祭」活動粉絲專頁洽詢。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場 喜迎神將、千碗切仔麵大放送。（圖／新北市政府提供）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
快訊／韓國瑜座談爆怒轟記者：你哪一家的！故意扭曲我的話
iPhone 12外型曝光！搭四鏡頭、縮小瀏海　回歸十年前設
快訊／BTS柾國出車禍！　撞上計程車送醫
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹市打造活動雞舍　管理非農地雜草示範區

「喔熊」飄揚日本佐賀天空　台東5度參加熱汽球嘉年華

南迴拓寬道路禁行機車　公路總局回應：安全考量

新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場　喜迎神將、千碗切仔麵大放送

台東「杵音藝術團」赴日交流　佳評載譽歸國

勇於挑戰自我　台東專校師生探索阿塱壹古道

中和土地公文化祭盛況空前　侯友宜擲出聖筊：秉持土地公精神與市民向前走

新北玄天上帝文化祭8日登場　結合社會愛心做公益

新北未婚聯誼淡水浪漫登場　手作烤餅乾11對配對成功

婦人跳安平港輕生　海巡民眾成功合力救人

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

新竹市打造活動雞舍　管理非農地雜草示範區

「喔熊」飄揚日本佐賀天空　台東5度參加熱汽球嘉年華

南迴拓寬道路禁行機車　公路總局回應：安全考量

新北蘆洲神將文化祭熱鬧登場　喜迎神將、千碗切仔麵大放送

台東「杵音藝術團」赴日交流　佳評載譽歸國

勇於挑戰自我　台東專校師生探索阿塱壹古道

中和土地公文化祭盛況空前　侯友宜擲出聖筊：秉持土地公精神與市民向前走

新北玄天上帝文化祭8日登場　結合社會愛心做公益

新北未婚聯誼淡水浪漫登場　手作烤餅乾11對配對成功

婦人跳安平港輕生　海巡民眾成功合力救人

剛搬來每晚霉味轟炸！　租屋哥問「洗冷氣誰出錢」？　網：很多房東都不管

環保團體指台南地下水污染嚴重　台水六區：台南自來水水源未使用地下水民眾安心

女星遭質疑修圖過頭怒槓網友　再發文砲轟「放尊重不然就滾！」

快訊／韓國瑜工商座談爆怒轟記者：你哪一家的！故意扭曲我的話

Smart智富／退休管理將成資產管理新戰場

命案卷宗飄神祕香水味　檢察官神感應驗屍破「張鶴齡殺妻女案」

群光電能第3季營收獲利雙創新高　前3季獲利賺贏去年全年

【廣編】中壢景觀2房！3分鐘Costco、國小第一排預售

【廣編】大金空調＋清淨機　優惠成雙好享受

BTS柾國開賓士「闖紅燈撞小黃」！　BigHit連2對不起：已認錯且和司機和解

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

地方熱門新聞

智慧路邊停車格安平擴大483格

台東女攤位被大便！調監視器見他蹲坐

洪秀柱競總成立人潮爆棚警緊急調撥車道

執行署台南分署法拍會5日登場

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

判刑也不怕！凱渥醫美密醫繼續整

30年代老屋翻修　創竹南在地新文化

女員工遭碰胸！男客不起訴　檢方解釋了

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

新北玄天上帝文化祭8日登場

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

更多熱門

相關新聞

中和土地公文化祭盛況空前

中和土地公文化祭盛況空前

新北市中和區最具特色的土地公文化季進入第8年，3日在中和公園盛大登場，市長侯友宜到場和民眾體驗扭蛋、擲筊等趣味活動，在敲響起馬鑼後，啟動全國規模最大的土地公三輪車隊繞境，為民祈福。

新北玄天上帝文化祭8日登場

新北玄天上帝文化祭8日登場

62歲三寶婦連闖紅燈吞24張罰單

62歲三寶婦連闖紅燈吞24張罰單

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

查獲保育食蛇龜,柴棺龜45隻上網賣　2男被逮

查獲保育食蛇龜,柴棺龜45隻上網賣　2男被逮

關鍵字：

新北蘆洲神將

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面