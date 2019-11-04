▲ 新北未婚聯誼淡水浪漫登場，手作烤餅乾11對配對成功。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2019年最終場未婚聯誼3日在淡水區舉辦，以DIY烤餅乾為主題活動，並特別選在最新淡水景點的滬尾藝文休閒園區，規劃「愛情泡泡傳情意」、「你儂我儂塑情趣」、「浪漫跑跳零距離」等趣味暖場遊戲，用四部曲塑造愛情氛圍，增加彼此互動與熟悉度。

民政局表示，今年4場未婚聯誼共313人參加，這次的聯誼活動邀請參加者手烤小熊餅乾，從桿麵團到壓模，藉由DIY的互動過程學習兩性溝通技巧，再透過各桌設定的聯誼話題，每回合更換桌友，加深對彼此的認識。最後將完成的小熊作品送給最心儀的對方，聊表想要甜在一起的心意。

▲ 手烤小熊餅乾，從桿麵團到壓模，藉由DIY的互動過程學習兩性溝通技巧。

民政局長柯慶忠表示，新北市未婚聯誼每場次結合新北各地方特色，推出不同的主題活動，包括歐式野餐、卡丁車、DIY擴香瓶及鑰匙圈、沙灘排球等各種類型，其中以手作DIY系列活動最受歡迎，並搭配任務形式的互動遊戲，增進男女主角對話空間，協助締結良緣，落實推動願婚、樂生、安心養的人口政策。

住在新莊從事軍職的鄒先生說，國中開始就讀軍校，畢業後十幾年的部隊生活，沒有機會認識異性，加上工作3至5年就需調動，常常開始萌芽的感情就因此夭折。上次未婚聯誼已報名成功，但因為颱風留守工作岡位，未到場參加，讓機會擦身而過，希望這次能成功找到另一半。

最後，本次聯誼活動計有77人參加，共11對配對成功，配對率高達28.6%，還有人已經相約活動結束後，就順道在休閒園區裡看夕陽。民政局也贈送每對配對成功的佳偶「愛的電影票」，希望活動結束後，讓愛延續下去。民政局也預計2020年2、3月再推出不同主題的未婚聯誼活動，有興趣的民眾屆時請注意本局網站公告訊息。

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