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新北玄天上帝文化祭8日登場　結合社會愛心做公益

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▲ 新北玄天上帝文化祭8日登場 結合社會愛心做公益。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北玄天上帝文化祭8日登場，右至左悠遊卡、小令旗、悠遊卡、鑰匙圈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北台灣最大之玄天上帝慶典「新北市玄天上帝文化祭」將於11月8日起接連3天登場。今年文化祭在五股區二重疏洪道內舉行，除了延續傳統的祈福法會、平安遶境、奉茶洗足孝親及藝陣表演等活動，免費孝親福宴也從2018年的100組增加到2019年的200組，更首次結合在地庇護工場的手作特色攤位展售，匯集愛心做公益，屆時歡迎民眾同來歡慶祈福。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，每年玄天上帝文化祭的輪值公廟都會提前2年，由新北境內百家主祀玄天上帝宮廟以擲筊方式決定。今年由五股玄安宮值年主辦，8日舉辦平安法會、過平安橋、9日以孝親為主題活動，10日則有百間玄帝聖駕遶境五股地區，透過文化祭活動彰顯孝道精神及祈福護佑地方。

林春夏說，今年活動內容特別結合宗教及社會公益的力量，結合在地庇護工場20攤手作創意品展售，收入及法會供品並發放給當地低收入戶及需要幫助的弱勢團體，讓社會大眾參與活動之餘，也發揮愛心幫助弱勢。

▲ 新北玄天上帝文化祭8日登場 結合社會愛心做公益。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北玄天上帝文化祭8日登場，現場並提供2000份祈福卡，邀請民眾寫下願望把福氣帶回家。

民政局長柯慶忠表示，由於玄天上帝對父母特別孝順，民間又尊稱為「上帝公」、「帝爺公」。新北市境內祀奉玄天上帝的宮廟多達127家，是重要的民間信仰。新北市玄天上帝文化祭活動至今邁入第9年，為弘揚玄天上帝孝道精神，文化祭9日當天將以「孝親」為主題，由在地五股區興珍里、更寮里孝親事蹟的家庭，舉辦尊親按摩、孝親洗腳等活動，鼓勵年輕朋友及時行孝，多陪父母吃飯、聊天，展現對長輩的感恩。

此外，活動現場並設有祈福平安橋，開放民眾過橋祈福，並提供2000份祈福卡，透過百帝共盛加持，邀請民眾寫下願望把福氣帶回家。文化祭3天也準備紅湯圓讓民眾吃平安， 9至10日活動期間下午3點及6點兩個時段，更推出「玄帝賜福，轉好運遊戲」活動，贈送限量玄帝加持過的祈福小物共1200份，歡迎有興趣的民眾當天前往領取。

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