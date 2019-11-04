▲ 中和土地公文化祭盛況空前，侯友宜擲出聖筊：秉持土地公精神與市民向前走。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區最具特色的土地公文化季進入第8年，3日在中和公園盛大登場，市長侯友宜到場和民眾體驗扭蛋、擲筊等趣味活動，在敲響起馬鑼後，啟動全國規模最大的土地公三輪車隊繞境，為民祈福。

侯友宜感謝區公所與市府團隊把中和土地公文化祭辦得有生有色，中和區有許多知名土地公廟，每年舉辦的土地公文化季不僅延續傳統文化習俗，更逐漸形成在地特色節慶。而土地公坐三輪車遶境是文化祭特色，市長敲響起馬鑼後騎著三輪車為民祈福，希望土地公保佑市民闔家平安、福氣滿滿。

▲ 中和土地公文化祭盛況空前，侯友宜感謝區公所與市府團隊把中和土地公文化祭辦得有生有色。

現場擲筊比賽，侯市長第一筊就得到聖筊，直呼感謝得到土地公的好運，要更認真打拚、團結一心為新北市民努力做事，他勉勵在座區長、里長「神要拜，更要誠懇做事情」，效仿土地公親力親為、體察民情榜樣，在第一線秉持土地公一步一腳印的精神為民服務，讓人民過安居樂業的好日子。

文化祭現場來自全台50尊的土地公神尊，乘三輪車繞行中和南勢區，並準備了3000份土地公餅沿路發放給民眾，和大家分享福氣，同時還有擲筊賽和有趣的巨型扭蛋機，有機會扭出限量悠遊卡及卡哇依的土地公造型毛巾，歡迎民眾前來體驗拿好運。

中和區長賴俊達表示，中和區每年舉辦土地公文化祭活動，都非常感恩土地公過去一年的護佑。今年活動盛況空前，有來自全國及中和區轄內共50尊土地公神像共襄盛舉，期許在土地公福神共同守護下，庇佑大家健康快樂。

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