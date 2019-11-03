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瑞芳車廠驚藏食蛇龜、柴棺龜45隻！2男自抓養龜上網賣　下場悲劇了

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▲ 雙北聯合查獲保育食蛇龜、柴棺龜45隻上網兜售 2男被逮遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 雙北聯合查獲保育食蛇龜、柴棺龜45隻上網賣，2男被逮遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於2日14時會同台北市動保處及保七總隊第4大隊羅東分隊組成聯合小組，前往位於瑞芳區的一間修車場進行查緝，現場共查獲保育類野生動物食蛇龜2隻、柴棺龜43隻及保育類龜蛋4顆，後續由新北市動保處進行安置，王姓、陳姓2男由羅東分隊帶回偵辦。

據報有民眾於網路社群，向人兜售保育類食蛇龜及柴棺龜，並與買家約定在台北市交貨，最後11月2日改於瑞芳區進行交易，雙北動保處組成聯合小組前往突擊，於瑞芳區的一處車廠內發現食蛇龜2隻、柴棺龜成龜12隻、幼龜31隻、保育類龜蛋4顆。

▲ 雙北聯合查獲保育食蛇龜、柴棺龜45隻上網兜售 2男被逮遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 雙北聯合查獲保育食蛇龜、柴棺龜45隻上網賣。

現場陳姓、王姓2名男子供稱，成龜是王男先於山區捕捉，幼龜是自行繁殖，再由另一位網路賣家仲介買主，委託陳嫌出面代收款項，此舉已違反野生動物保育法相關規定，事證明確，依法偵辦。

新北市動保處表示，2男獵捕保育類野生動物販售，已違反野生動物保育法第18條、第35條相關規定，因針對捕捉地點及網路賣家身份交代不清，後續將由保七總隊第4大隊羅東分隊帶回並移送地檢署偵辦。

農業局長李玟呼籲，任何人都不應該任意捕捉、販賣野生動物，維護自然及生態平衡。另外，民眾在購買特殊寵物時，應注意是否為保育類野生動物，及動物來源是否合法，以免惹禍上身。如發現有違法獵捕、買賣保育類野生動物之行為，可撥打1999專線或02-2959-6353通報動保處進行查處。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 雙北聯合查獲保育食蛇龜、柴棺龜45隻上網兜售 2男被逮遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 雙北聯合查獲保育食蛇龜、柴棺龜45隻上網兜售 2男被逮遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 雙北聯合查獲保育食蛇龜、柴棺龜45隻上網兜售 2男被逮遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

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