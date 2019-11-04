認識一天約KTV歡唱「包廂內熊抱強吻」　阿兵哥賠30萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

現役軍人阿佑（化名）去年7月間約女網友小夢（化名）一起去唱歌，卻在KTV包廂裡強吻、襲胸，結果被一狀告上法院，事後他趕緊與女方進行調解，並當場給付24萬5000元的現金賠償，之後再繳清餘款5萬5000元，這才換得2年緩刑，全案仍可上訴。

▲阿佑在KTV包廂裡對小夢猥褻。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

判決書中提到，阿佑2018年7月7日在網路上結識小夢，兩人聊得很來，於是提出見面的邀請，隔天中午一起前往高雄市某KTV的包廂喝酒歡唱，兩人一路唱到傍晚6時許，就在這個時候，他突然伸出鹹豬手，強行摟抱女方，接著親吻臉頰、嘴唇，甚至把手伸進衣物內撫摸胸部。

小夢掙脫後不甘受辱，隨即前往警局報案並提告。高雄地院法官認為，阿佑是在2007年底入伍，目前仍在服役中，由於犯罪時及犯罪發覺時他的身分都是現役軍人，上述行為已經觸犯陸海空軍刑法第76條第1項第7款所定的妨害性自主罪章之罪。

▲小夢受害後馬上跑到警局報案。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

不過，阿佑挨告之後立即向小夢道歉，並在調解時當場給付24萬5000元，過了幾天再繳清5萬5000元的餘款，總共賠償30萬元。

法官表示，阿佑服役將近12年，卻為了滿足自身慾念侵害小夢的身體自主權，考量到他並沒有任何犯罪前科，不僅坦承犯行，也履行調解賠償的部分，應該已經知所警惕，最後依強制猥褻罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，全案仍可上訴。

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