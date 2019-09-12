看護為「廁所」怒打中風病患開刀傷口　爬出病房仍暴衝狂逼

記者黃翊婷／台北報導

楊姓男子今年2月間在台北市某醫院擔任看護，卻與戴姓病患為了使用廁所一事發生口角，還一路追打到病房外，雖然他辯稱是自己先遭到攻擊，但對方中風右側肢體偏癱，根本不可能用右手揮拳打人。士林地院法官日前依傷害罪判處楊男拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

▲戴男被打到爬出病房外，楊姓看護仍持續逼近、作勢要打他。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

挨打的戴姓病患在偵查過程中證稱，當天他在病房內遭楊男推倒，是側面倒在地上，接著發現對方要打自己頭部開刀的傷口，嚇得馬上閃開，卻被打中後頸，最後才用爬的逃到病房外，「我左手第4、5指中間的擦挫傷，應該是在房間地上用手去抵擋時被打到的。」

但楊男辯稱，他的確有推倒戴男，不過沒有任何傷害犯行，「是他先用右手揮拳打我」、「診斷證明書上的傷害不是我造成的，我只是拍他頭頂，沒有打那個部位，可能是其他人攙扶時造成的傷害」、「因為他要打我，我才順勢把他推開」。

▲戴男因為中風開刀的關係，根本無法用右手打人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

不過，士林地院法官調查發現，戴男因為陳舊性腦血管疾病，曾切開顱骨動手術，導致右側肢體偏癱，肌肉力量只剩4分，連走路都走不穩，日常生活也需要他人協助，怎麼可能用右手攻擊楊男。

況且調閱醫院病房外的監視器畫面檢查，一直都是楊男步步逼近，還伸出雙手作勢要打頭，或者做出要衝過去的動作，但戴男並未有任何主動挑釁的行為。法官認為，假如楊男真的只是出於自衛，何必在對方已經倒地後還緊追不捨，最後不採信他的說詞，並依傷害罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。