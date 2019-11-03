灰衣女信義區喊「我要潑硫酸！」下秒朝孕婦猛灑...她狂奔跌坐在地：嚇死了

▲▼信義區出現一名婦人手持不明液體隨機攻擊路人 。（圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名孕婦2日晚間返家途中，在信義區遇到一名中年婦女嘴裡喊著，「我要潑硫酸」，下秒便將手中的不明液體朝她身上潑去，嚇得她當場跌倒，事後到警局報案，並在臉書社團「信義區三兩事」PO文提醒。警方獲報後，正在調閱監視器要釐清案情。

一名孕媽媽2日晚間9時許在臉書社團「信義區三兩事」PO文指出，她在信義路五段150巷401弄遇上一個身穿灰色外套的中年婦女，對方嘴裡不斷喃喃自語說要潑硫酸，見她身影便將手中的不明液體潑過去。

她見狀大驚，隨即拔腿狂奔，還嚇到不小心摔倒，事後報警處理，也在文內詳細描述印象中婦人的長相，「長的很正常，中年婦女，不胖不瘦，大概160幾公分，皮膚白白的，頭髮到耳下，短褲到膝蓋長度」，直喊「嚇屎我了」，提醒其他網友小心。

孕婦丈夫得知消息後，重回事發現場查看，發現婦人所潑灑的不明液體為水，虛驚一場，但仍決定報警處理。警方獲報後，調閱附近監視器發現這名婦人家住附近，已通知她到案說明；附近鄰居則表示，曾看過該名婦人在周圍遊蕩，有時還會出現攻擊舉動。

越想越不對勁！

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