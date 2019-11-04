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「一年帶你住帝寶」直銷妹二度吸毒罰9萬　詐財250萬害死保全判10月

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▲▼帝寶直銷妹張鳳桂，二審獲輕判10月。（圖／記者吳銘峯攝）

▲張女先前出庭時都戴著口罩。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃翊婷／台北報導

從事直銷業的張鳳佳以「一年帶你住帝寶」的口號，涉嫌詐欺李姓年輕保全，導致對方被地下錢莊高利貸逼到走上絕路。然而，詐欺案還沒完全落幕，她今年5月又被警方抓到吸毒，由於符合自首減刑規定，最後被台北地院法官判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

檢方在判決書中主張，張女在2018年間曾因吸毒被送去勒戒，直到同年10月9日才獲釋，結果2019年5月2日凌晨4時40分接受警方採尿檢驗，再度被驗出曾在4月底吸食大麻，涉犯勒戒執行完畢後5年內又施用第二級毒品之罪，應該依法追訴處罰。

▲▼大麻（圖／取自免費圖庫CC0）

▲張女坦承吸食大麻。（示意圖／取自免費圖庫CC0）

台北地院法官認為，當時警方在陳報單上記載，「發現張嫌身上有濃厚吸食大麻之異味」，可見此時警員已經開始懷疑有犯罪情事存在，只是尚未「發覺」，此時張女主動承認吸毒，符合自首要件，應依《刑法》第62條前段規定減輕刑期，並依法先加重後減輕；考量到她是二次吸毒被抓，戒癮意志力薄弱，但全程配合檢警調查，犯後態度尚可，最後依施用第二級毒品罪，判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

而在詐欺案方面，張女自2016年初起，頻頻在臉書張貼與名車、鈔票的合照，並在PO文中聲稱，「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「這週帶出一位新人單週收入破7萬了」、「我教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車、一年內帶你入住帝寶」、「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎」，掀起不少討論。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲李男誤信張女的投資騙術，向地下錢莊借錢並簽下本票。（示意圖／ETtoday資料照）

22歲的李姓保全2017年間看到張女的臉書貼文，主動聯繫後決定投資250萬元，深信一年之後就能獲利300萬元，但他月薪才20K，根本沒有足夠的資金，最後聽信張女的慫恿，抵押父親留下的房產，向地下錢莊業者借錢並簽下550萬元的本票，無奈每個月18萬元的利息負擔太重，這才選擇於同年底走上絕路。

檢警調查發現，張女拿到250萬元的資金卻沒有進行投資，而是用來吃喝玩樂以及償還自己的債務。她一審被依詐欺取財罪判處一年有期徒刑，上訴至二審後，高等法院仍認定僅構成詐欺取財罪，甚至減刑改判10月有期徒刑，同時宣告沒收犯罪所得262萬元。

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