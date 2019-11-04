撿到「已繳費」停車卡秒丟掉自己的　帽T女貪60元離場費挨罰1萬

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新北市張姓女子日前在停車場撿到一張已經繳費的停車卡，與朋友們討論之後決定「收下」，並將自己的票卡丟在繳費機附近，接著開車離去，一行人還跑去吃飯，直到一個小時後才被遺失停車卡的陳姓女子抓包，雖然她很後悔也願意賠償對方的損失，但還是被檢方予以緩起訴處分，得易科罰金1萬元。

▲陳女繳完停車費用，卻忘記將卡片拿走。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》3日報導，當天穿著紅色外套的陳女先到繳費機繳費，大約20秒之後，穿著藍色上衣的張女走到繳費機前，發現上一名車主忘了把停車卡拿走，而且還是已經繳清費用的，她四處張望引起朋友注意，一行人站在機器前討論了一下，其中一名男性友人比了一個手勢，接著他們就將自己未繳費的停車卡留下，帶著撿到的票卡離場。

就在這個時候，原本想和朋友一起開心逛夜市的陳女發現停車卡不見了，急得返回繳費機前尋找，無奈票卡早就不翼而飛，於是趕緊聯絡管理員幫忙解決問題。停車場管理員一查，驚覺陳女的卡片有離場紀錄，調閱監視器畫面過濾，這才抓到撿走票卡的張女等人。

▲張女站在繳費機前和朋友討論撿到別人的停車卡。

「我自己也有遇過啦。」管理員坦言，這樣的情況其實並非第一次發生，通常都是講一講就讓對方離開。而原本只要繳60元停車費的陳女，因為卡片被撿走又多給了90元，實在氣不過，因此決定報警並提告侵占。

張女直到吃飽飯才知道事情鬧大了，雖然她相當後悔，也願意賠償陳女的損失，但還是被新北地檢署檢察官諭知緩起訴處分，得易科罰金1萬元。

▼監視器拍到張女一行人開車離場的畫面。

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