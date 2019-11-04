全國第40屆華宗盃排球錦標賽　5日學甲熱鬧開打

▲國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月5日將在台南市學甲區開打，共計有來自全國各縣市325隊、5351名隊職員參與盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名列全國5大排球賽的全國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月5日將在台南市學甲區開打，共計有來自全國各縣市325隊、5351名隊職員參與盛會，一連4天在6個球場參賽，規模盛大更勝以往。

台南市教育局長鄭新輝說，歷史悠久邁入第40個年頭的華宗盃排球錦標賽，是為紀念故省議員陳華宗先生守正不阿的辦事精神和對地方的貢獻，不但名列全國排球5大排球賽，是培養基層排球選手的搖籃，更是台南市學甲區地方重要特色活動之一。學甲國中及六甲國小分別搶下去年國中女子乙組及國小男童六年級組冠軍，而曾文農工及六甲國中則分別榮獲高中男子甲組及國中男子甲組亞軍。今年各校皆摩拳擦掌，期待再創佳績。

國內高校長期以來和韓國排球基層的互動交流頻繁，彼此不斷地在排球技術上精益求精。中華民國排球協會特別於賽事期間，安排韓國代表隊與國內高中聯賽前4強隊伍進行交流表演賽。韓國代表隊享聞華宗盃賽事規模和層級堪稱國內頂尖賽事之一，希望藉由此機會來台與不同的選手們交流競技。韓國代表隊的組成為明年將代表韓國出征U17女子組賽事的隊伍，實力堅強，相信透過此次交流不僅吸引更多球迷前來觀賽，更可提升兩國之間的排球技術增長。

市議員謝財旺、蔡蘇秋金、方一峰歡迎全國排球好手蒞臨台南參加比賽，學甲區長邱志榮表示，為打造優質、安全的運動賽事平台，提供選手們切磋球技，交流學習的機會，市府除了延續歷年華宗盃提供選手村、淋浴設備及全室內球場等優質的服務外，今年度特別邀請中華健康救護促進協會協助規劃各競賽場 地救護工作，並獲得凱樂斯股份有限公司及赫爾帕司工作室贊助 AED 及救 護器材等設備，希望進一步提升華宗盃運動傷害緊急救護品質。

來自全國各縣市325隊、5000多位選手將在台南市學甲國中排球館、學甲國中風雨球場、學甲區綜合體育館、東陽國小學生活動中心、學甲國小體育館及曾文農工風雨球場等6個場地同時進行比賽4天，11月5日下午頒獎後閉幕。

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