　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國第40屆華宗盃排球錦標賽　5日學甲熱鬧開打

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月5日將在台南市學甲區開打，共計有來自全國各縣市325隊、5351名隊職員參與盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月5日將在台南市學甲區開打，共計有來自全國各縣市325隊、5351名隊職員參與盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名列全國5大排球賽的全國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月5日將在台南市學甲區開打，共計有來自全國各縣市325隊、5351名隊職員參與盛會，一連4天在6個球場參賽，規模盛大更勝以往。

▲國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月5日將在台南市學甲區開打，共計有來自全國各縣市325隊、5351名隊職員參與盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市教育局長鄭新輝說，歷史悠久邁入第40個年頭的華宗盃排球錦標賽，是為紀念故省議員陳華宗先生守正不阿的辦事精神和對地方的貢獻，不但名列全國排球5大排球賽，是培養基層排球選手的搖籃，更是台南市學甲區地方重要特色活動之一。學甲國中及六甲國小分別搶下去年國中女子乙組及國小男童六年級組冠軍，而曾文農工及六甲國中則分別榮獲高中男子甲組及國中男子甲組亞軍。今年各校皆摩拳擦掌，期待再創佳績。

國內高校長期以來和韓國排球基層的互動交流頻繁，彼此不斷地在排球技術上精益求精。中華民國排球協會特別於賽事期間，安排韓國代表隊與國內高中聯賽前4強隊伍進行交流表演賽。韓國代表隊享聞華宗盃賽事規模和層級堪稱國內頂尖賽事之一，希望藉由此機會來台與不同的選手們交流競技。韓國代表隊的組成為明年將代表韓國出征U17女子組賽事的隊伍，實力堅強，相信透過此次交流不僅吸引更多球迷前來觀賽，更可提升兩國之間的排球技術增長。

市議員謝財旺、蔡蘇秋金、方一峰歡迎全國排球好手蒞臨台南參加比賽，學甲區長邱志榮表示，為打造優質、安全的運動賽事平台，提供選手們切磋球技，交流學習的機會，市府除了延續歷年華宗盃提供選手村、淋浴設備及全室內球場等優質的服務外，今年度特別邀請中華健康救護促進協會協助規劃各競賽場 地救護工作，並獲得凱樂斯股份有限公司及赫爾帕司工作室贊助 AED 及救 護器材等設備，希望進一步提升華宗盃運動傷害緊急救護品質。

▲國第40屆華宗盃排球錦標賽，11月5日將在台南市學甲區開打，共計有來自全國各縣市325隊、5351名隊職員參與盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自全國各縣市325隊、5000多位選手將在台南市學甲國中排球館、學甲國中風雨球場、學甲區綜合體育館、東陽國小學生活動中心、學甲國小體育館及曾文農工風雨球場等6個場地同時進行比賽4天，11月5日下午頒獎後閉幕。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
中共發布對台《26條措施》　台灣人可在陸外館申請旅行證件
人妻戀上貨運員「光溜溜視訊」　健身教練夫綠5個月獲賠10萬
快訊／李興文神隱3天道歉了！送小孩去國外「東西方價值觀偏差」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙11購物+1　執行署台南分署法拍會5日登場

全國第40屆華宗盃排球錦標賽　5日學甲熱鬧開打

東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

部落古謡紥根！縱谷、南迴、海岸線藝文師及耆老進駐校園教唱

建構防治家暴社區網路　台東縣政府舉辦紫色溫柔音樂會

台東女攤位被偷「棒賽」　調監視器見竹竿男蹲坐…氣炸「包好大便」報警：還來2次！

人地生疏！身障男求店家載他到車站　台東警助返花蓮

花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

桃園永安漁港半程馬拉松路跑　6千跑友運動健身、感受桃園之美

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

大學科系標籤大亂鬥...資工修電腦?　戲劇當明星?地雷話語秒惹怒本科生

雙11購物+1　執行署台南分署法拍會5日登場

全國第40屆華宗盃排球錦標賽　5日學甲熱鬧開打

東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

部落古謡紥根！縱谷、南迴、海岸線藝文師及耆老進駐校園教唱

建構防治家暴社區網路　台東縣政府舉辦紫色溫柔音樂會

台東女攤位被偷「棒賽」　調監視器見竹竿男蹲坐…氣炸「包好大便」報警：還來2次！

人地生疏！身障男求店家載他到車站　台東警助返花蓮

花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

桃園永安漁港半程馬拉松路跑　6千跑友運動健身、感受桃園之美

低薪買不起房　黃國昌夜宿東區致敬無殼蝸牛

英研究：驗血能提早5年得知罹乳癌…成功率近80%　4年內可臨床應用

《金融時報》：美國多次要求台灣「限制台積電對華為供貨」

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

出社會後只想維持「低度社交」！　她列10大孤僻症狀　網超同感：我全中…

客叫餐送上樓卻「有條件開門」　外送員一看不忍了...餐點秒丟地上！

9年前才說不吸了…Angelababy又被拍「火鍋店抽菸」！　網友氣炸：違法

2歲童墜「奧萬大吊橋」亡！疑固結點鬆脫害命　育樂課：廠商10月有目測檢查

學貸免息　立委與財長槓上　財長：上學是標會而來　都有繳息

台股盤中漲逾百點　最高11,501點刷新29年新高紀錄

地方熱門新聞

智慧路邊停車格安平擴大483格

台東女攤位被大便！調監視器見他蹲坐

洪秀柱競總成立人潮爆棚警緊急調撥車道

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑

判刑也不怕！凱渥醫美密醫繼續整

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

女員工遭碰胸！男客不起訴　檢方解釋了

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

獨居嬷散步迷途深夜橋頭打盹　警護送返家

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

全國第40屆華宗盃排球錦標賽學甲開打

西螺福興宮遶境 賜福路線貼香條

更多熱門

相關新聞

台南學甲幼兒園訪視學甲濕地

台南學甲幼兒園訪視學甲濕地

「哇！還看到許多招潮蟹了！」，台南市立學甲幼兒園10月31日訪視台南學甲地生態園區，小朋友近距離認識濱海植物、蟹類以及親眼蟹類爬出洞口覓食、求偶或打鬥，目睹生態保育的環境，小朋友都是第1次到訪學甲濕地生態園區，有獎徵答得到小小黑琵書包，都感到非常興奮，吵著黑琵來時還要再來觀賞。

台南學甲濕地保育輕旅行

台南學甲濕地保育輕旅行

全國第40屆華宗盃排球錦標賽

全國第40屆華宗盃排球錦標賽

台水汰換學甲德安寮管線

台水汰換學甲德安寮管線

學甲警分局慰問員警高齡父母

學甲警分局慰問員警高齡父母

關鍵字：

華宗盃排球學甲

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面