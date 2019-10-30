台南學甲濕地保育輕旅行　體驗行程親子熱情參與

▲台南市生態保育學會特別規劃「學甲濕地保育輕旅行」體驗行程活動，吸引不少來自各地親子熱情參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為配合「2019年學甲濕地保育行動計畫」，由台南市生態保育學會特別規劃「學甲濕地保育輕旅行」體驗行程活動，吸引不少來自各地親子熱情參加，對於學甲濕地生態旅遊體驗活動，參與民眾都表示「愛上學甲濕地」不虛此行，以後還要再來造訪學甲濕地拜訪黑琵活動。

來自各地參加「2019年學甲濕地保育輕旅行」體驗活動的親子民眾，昨天第1站來到學甲慈濟宮參觀交趾陶文物館、800年歷史的保生大帝神尊及300多年古廟後，前往「學甲濕地生態園區」參觀。

一行人先在急水溪堤防上的賞鳥亭，聽取總幹事蔡振賢及副總幹事黃永豐、周湘瑤帶隊進行的導覽解說服務以及趣味問答，許多親子民眾對於學甲濕地的自然環境以及生態景觀都相當號奇與認同，尤其近距離接觸到招潮蟹等，對於許多城市來的親子都感到嘖嘖稱奇。

隨後，一行人實地參訪虱目魚養殖魚塭，還有虱目魚魚丸DIY體驗活動，再到學甲秘境老塘湖藝術村攬勝，台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，希望藉由產業文化活動結合觀光旅遊、生態保育的體驗行程，期望以深度導覽與體驗指導，使得參加民眾對於「學甲濕地生態園區」的認識，落實親子生態保育觀念能夠充分的了解，透過各地遊客的參與，使得「學甲濕地生態園區」增加能見度，能夠更充分的展現在地的人文、生態保育及自然特色景觀的呈現。