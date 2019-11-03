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館長轟韓國瑜「背信忘義厚顏無恥」！以「討客兄」為例　酸韓落跑參選

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圖文／鏡週刊

館長日前直播又再度大嗆韓國瑜，提到韓國瑜在青年論壇被問到「溜之大吉」一事，卻回答「其他人也都這樣」「我沒有違法」等，和韓國瑜曾經在他節目許下的承諾完全相反，讓館長氣得狂飆三字經。館長還用「討客兄」舉例說明韓參選，批韓背信忘義、厚顏無恥，並表示這次絕對不會再被他騙。

館長提到，在韓國瑜辦的青年論壇中，有年輕人詢問關於「溜之大吉」一事，韓國瑜卻表示行政院長、某些立委、美國的歐巴馬等都曾經帶職參選，也表示自己沒有違法，也是合法請假，這番話讓館長相當不爽。

館長回顧過去曾經跟韓國瑜的直播，當時他直接詢問韓「你會不會像其他人一樣『落跑』去選總統？」，韓肯定的回答「不會跟他們一樣」，但如今做的卻和當初的承諾完全不一樣，讓館長氣得狂飆三字經。

館長還用「討客兄」舉例說明韓參選，批韓背信忘義、厚顏無恥，並表示這次絕對不會再被他騙。 （翻攝自YouTube）

館長甚至還表示「韓國瑜的粉絲，如果你們老婆在外面『討客兄』都沒關係嗎？」「你老婆當初跟你說『愛你一萬年、一輩子跟你在一起』，那你老婆為什麼要去給人家X？結果你回答『沒辦法嘛，大家太想X我老婆』。」館長用這個老婆外遇的例子說明韓國瑜「落跑」選總統。

館長氣憤的表示「大家太想X你老婆，你老婆就要給人家X？這是什麼道理？」、「太多人對他選總統有希望，他就要Yes I do又是什麼道理？」痛批韓國瑜沒有信守當初給大家的承諾，竟隨便找一個不合理的理由就帶職參選，館長接著猛批他「背信忘義，又厚顏無恥」。

館長表示，當初不少粉絲因為他的關係投給韓國瑜，如今他表示「你叫我再支持你，我他X又不是弱智」，並且會用盡全力去反韓國瑜。


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