恬娃改口挺韓國瑜！惹惱曾馨瑩堂哥　忍不住痛哭：我被踢出郭家軍

圖文／鏡週刊

曾經是超級郭粉，還主動說要拍全裸寫真助選的資深女星恬娃跳船了，她為了郭台銘多次公開痛罵韓國瑜，還上節目放話「他選上我頭剁下來」，不料隨著郭台銘確定不選2020，恬娃的記憶庫彷彿也格式化了，改口挺韓，並說「我現在真的擔心韓國瑜選不上」，讓郭家軍傻眼又憤怒。

身為超級郭粉的恬娃過去數月為了郭台銘多次批評韓國瑜，曾經上節目激動說「絕不會投給韓國瑜」，更秀出自己的國民黨證向國民黨主席吳敦義喊話，「韓國瑜現在出來選，最多是250萬票」，但隨著郭董不參選的態勢底定，恬娃前幾天突然跳船改投奔韓國瑜陣營，讓一路支持她的郭家軍盟友超級火大，曾馨瑩堂哥曾惠騰更直接與恬娃決裂，放話「從此不要聯絡了。」

恬娃也表示，本來LINE群有大約20個郭粉群組，前天（1日）卻突然超過半數群組秒刪她，她看著螢幕忍不住痛哭：「就突然成員變成0了，怎麼會這樣？我真的不想活了，我也跟曾惠騰一直道歉…做人好難，真的心裡好難受，他們郭家軍一直說我自打臉，但我現在真的擔心韓國瑜選不上，堂哥（曾惠騰）對不起、對不起，嗚嗚。」



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