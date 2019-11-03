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美確定「不派代表」參加進博會　陸外交部：不來也沒什麼大不了

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▲▼上海進博會。（圖／CFP）

▲第二屆中國國際進口博覽會即將展開。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

第二屆「中國國際進口博覽會」將在5到10日於上海舉行，中共總書記習近平和香港特區行政首長林鄭月娥都將出席；不過美方確定不會派任何高級別代表參加本屆盛會。大陸外交部發言人耿爽對此表示，「他們不來，也沒有什麼大不了。」

耿爽在1日的例行記者會上表示，「截至目前，共有63個國家將來華參加國家展，來自150多個國家和地區的3000多家企業將參加企業展，數量超過了首屆；至於美方表示他們不會派高級別代表來參加進博會，我想，他們來，我們歡迎。他們不來，也沒有什麼大不了。」

▼各國都在展區中展現各自的國家特色。（圖／CFP）

▲▼上海進博會。（圖／CFP）

他接著說，「前兩天我在這裡介紹過，目前報名參展的美國企業數量達到192家，比去年增長18%，美方參展面積達4.75萬平方米，居各參展國首位。這再次說明，美國企業看好中國的經濟前景，看好中國的市場潛力，願意繼續投資中國，願意繼續深化與中方的務實合作。我想這更為重要。畢竟跟中國做生意的、跟中國開展具體經貿合作的，是美國的企業。」

耿爽最後說，「這裡我要重申，中美經貿合作的本質是互利共贏，雙方經貿關係中出現一些問題在所難免，關鍵是雙方要本著相互尊重、平等相待的精神妥善加以解決。搞單邊主義、保護主義和霸凌行徑於事無補，根本解決不了問題。」

▼義大利身價最貴的李奧納多直升機也出現在進博會。（圖／CFP）

▲▼上海進博會。（圖／CFP）

進博會組委會、上海市政府今舉辦新聞發布會，商務部部長助理任鴻斌稍早透露，本屆近博會有幾項特點，包括64個參與國家展的國家中，有三分之一為首次亮相，另企業展參展面積排名前十的國家和地區分別為美國、日本、德國、香港、南韓、義大利、法國、澳大利亞、瑞士和英國；同時，採購商、專業觀眾註冊超過50萬人，境外採購商較去年翻倍成長，超過7000人。

據悉，在今年中國館的港澳台展區中，台灣主題從去年的「台灣親」，進一步取名為「台灣融」，將台北101、日月潭等地標形象與中國館設計相融合；香港、澳門則以「香港進」、「澳門薈」為主題，展示兩地融入大陸一帶一路政策、回歸等內涵。

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