影／吃貨男酒後「腹部劇痛」休克…醫抽血一看「竟是牛奶色」驚呆：胰臟慘了！

<br>

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名39歲林姓男子因為長期酗酒加上飲食習慣不良，導致腹部劇烈疼痛還呈現休克狀態，家人發現後立刻將他送往醫院救治。醫師抽血化驗時，發現林男的血液竟然是粉紅色乳狀，如同「牛奶血」、「豬油」一般，判斷患者應該是罹患了由高脂血症引起的急性胰臟炎。

▼林男喝酒後腹痛休克，醫生抽血化驗卻驚見血液呈粉乳色。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，家住廣東省的林男體重約為85公斤，屬於偏肥胖，他近日一如往常地飲酒，不料隔天早起卻突然感覺腹脹和嚴重腹痛，並且呈現休克狀態；家人見狀立刻將他送往醫院治療。據悉，當林男抵達醫院時，部分胰臟已經壞死、心率不穩定，一度高達每分鐘150多次、呼吸不暢順間接使肺部受影響。

報導再指，醫師替林男抽血時發現，他的血液呈粉紅色乳狀，如同「牛奶血」，而且三酸甘油酯為40.6mmol/l，比普通人的平均值2mmol/l超標逾19倍；醫療團隊隨後透過血漿置換為林男搶救，最終換出3公升如豬油般的混濁血漿。醫師表示，正常人的血漿應該是淡黃色透明狀、類似橄欖油的液體，可見林男血液中脂肪含量過高。

▼「牛奶血」意味著血液中的脂肪含量過高。（圖／翻攝自微博）

醫師診斷後認為，林男罹患的是急性胰臟炎，成因可能是喝酒及暴飲暴食。她提醒，急性胰臟炎是危急重症，除了胰臟損傷外，也可能出現腎功能衰竭、呼吸功能衰竭，腹腔感染等，假如沒有及時處理極有可能危及生命。

腸胃肝臟科專科醫生張世華說，酗酒、血脂過高與膽結石是常見引發急性胰臟炎的原因；另外，病毒感染、藥物影響亦可能會引發此病，「患者會出現腹痛、進食困難、嚴重可能導致急性糖尿病，及併發胰臟壞死和胰臟假性囊腫，如果再受到細菌感染，就有喪命風險。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

