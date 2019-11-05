「雙11」進入倒數！陸消費者吹起愛國潮...嗆：抵制美國貨

▲大陸雙11購物活動即將到來。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

中美貿易摩擦日趨複雜化，加上前陣子NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因發表支持香港示威的推特貼文，引起大陸網友不滿，讓兩國關係更加緊張。隨著雙11購物節即將來臨，近8成的大陸消費者皆表示，有可能會抵制美國貨。

據國際知名的財務顧問諮詢公司AlixPartners的調查指出，有超過75%的大陸消費者表示，平時不買美國貨，但會再三考慮是否在「雙11」購物節時購買。據悉，有一半的受訪者都提到，因為基於愛國之心，所以他們必須這麼做。

此外，調查指出，在雙11來臨之際，美國品牌的銷售屆時可能面臨干擾，主要是因為美中貿易戰打擊了大陸消費的信心。

回顧先前事件，火箭隊總管莫雷公開發表「挺香港爭自由」，遭到大陸抵制，所有實體銷售、網路平台通路通通下架火箭隊相關產品。此外，在更早之前又發生「T恤之亂」，從商品到網站的主權問題，惹怒許多大陸網友，導致諸多VERSACE（凡賽斯）、COACH、施華洛世奇（SWAROVSKI）紛紛道歉。

▲北京最大的NBA旗艦店店內插五星國旗表示「愛國立場」。（圖／記者任以芳攝）

AlixPartners的調查指出，考慮到大陸市場的規模，西方公司愈來愈多將目光投向大陸，以尋求未來增長，而大陸消費者也對它們可能觸怒當局的各種情形嚴加審視，使得Coach、Calvin Klein等許多公司因觸碰「紅線」而遭受打擊。