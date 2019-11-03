盜伐集團埋伏突襲！　巴西亞馬遜「森林保衛者」頭部中槍身亡

▲巴西「森林保衛者」成員保羅（Paulo Paulino Guajajara）被盜伐集團埋伏殺害。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

來自巴西馬蘭勞州（Maranhão）的「森林保衛者」（ Guardians of the Forest）成員保羅（Paulo Paulino Guajajara）外出打獵，竟在阿拉里博亞（Arariboia）原住民保留區中了埋伏，被盜伐集團槍殺，頭部中彈，當場死亡。據了解，他生前好幾次收到威脅，組織領袖也呼籲政府協助，如今卻仍發生憾事。

BBC報導，巴西原住民人民協會（Brazil Indigenous Peoples Association）聲明表示，保羅1日在阿拉里博亞保留區內打獵，卻被盜伐集團埋伏突襲，頭部中槍死亡，同行族人拉爾西奧（Laércio Guajajara）受傷住院。據傳，一名盜伐者也在槍戰中被殺害，但至今仍未找到屍體。

當地「原住民傳教會議」協調員羅德里格斯（Gilderlan Rodrigues）指出，保羅生前曾經收到好幾次威脅，「他們的工作讓那些想要掠奪土地的人感到不安。」他透露，兇手來自附近的鄉村地區，沒有經過許可就進入保留區，「必須打擊這些犯罪行為，才不會有更多人喪生。」

▲據傳，保羅生前數度受到威脅。（圖／路透）



國際生存者組織（Survival International）高級研究員申克（Sarah Shenker）認為，這一起謀殺是「預謀犯罪」，司法部長莫羅（Sérgio Moro）證實，聯邦警察已經展開調查，「我們將會不遺餘力，把犯下這起嚴重罪刑、必須為此負責的人追捕到案。」

「森林保衛者」成立於2012年，旨在保護富含稀有樹木與硬木的保留區土地，避免非法砍伐集團的掠奪，工作內容包括武裝巡邏、摧毀盜伐者營地，因此樹立不少敵人，近年已發生好幾件謀殺案。一名環保局執法協調員卡布拉爾（ Roberto Cabral）2015年也在當地被殺害。

▲森林保衛者保護土地不受到盜伐者的掠奪，但也因此樹敵。（示意圖／路透）



「森林保衛者」領袖奧林匹歐（Olímpio Guajajara）於6月錄製影片表示，有人付錢雇用槍手殺害原住民，部落裡部分房屋已經被槍擊，「我們不想要戰爭，我們想要反抗。我們想要巴西政府協助保護受到生命威脅的保衛者。」

《衛報》報導，在巴西，與土地衝突相關的謀殺案鮮少被定罪，根據牧區土地委員會（Pastoral Land Commission）數據，1985年至2017年期間的157起案件中，只有5起案件被起訴、開庭。

阿拉里博亞保留區面積大約為4130平方公里，是5300名瓜亞哈拉族（Guajajara）、阿瓦族（Awá）原住民的家園，後者被形容為「世界上最瀕危的部落」。



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