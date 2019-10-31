攜原住民長箭搭高鐵被「請下車」　男怒告高鐵董事等4人不起訴

▲高雄市林姓男子2018年底搭乘高鐵時，攜帶6支原住民長箭，被高鐵人員請下車後，反告妨害自由、公然侮辱，台中地檢署不起訴處分。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

高雄林姓男子2018年12月搭乘高鐵，帶了6支原住民傳統長箭（箭頭為尖銳鐵釘）被保全人員發現，驚動高鐵董事長江耀宗親自下令，出動列車長、副站長、保全員及鐵路警察，多人請他下車，事後林男竟認為高鐵人員妨害到他的權利，反告高鐵董事長及上述等4人妨害自由及公然侮怒等罪，但台中地檢署認為高鐵旅客運送契約明文規定不得攜帶危險物品，且透過監視器畫面也未見有身體接觸或強制等行為，因此4人均不起訴處分。

中檢不起訴書指出，高雄市林男去年12月6日搭乘高鐵列車，從高雄站上車準備到北部，但保全員巡視車廂時，在他座位前方網狀置物架，發現以月曆紙包裝的長條狀物品，經詢問，林男告知是原住民傳統的箭，保全員認為有安全上的疑慮，馬上回報列曾姓車長，又回報到董事長江耀宗，江耀宗親自下令，要求列車長、李姓副站長依規定處理。

▲▼林男攜帶的6支原住民傳統長箭。

高鐵列車抵台中站時，李姓副站長與鐵路警察人員據報進入車廂，徵得林男同意後，查看林男長條狀物品，確認為原住民傳統箭，箭頭有尖銳鐵釘，向林男告知物品不符合旅客運送範圍後，請林男下車，而林男當下未拒絕，隨後與副站長一同下車。

沒想到林男回家後，認為他被當眾請下車很沒面子，受到侮辱，覺得高鐵董事指示相關人員在公開車廂內以他攜帶危險物品為由，強迫他在台中站下車，是在羞辱、貶抑他的人格地位，怒告江耀宗等4人妨害自由及公然侮辱。

檢方調查，根據高鐵旅客運送契約第34、37條規定，旅客搭乘公眾運輸工具不得將危險物品攜入車內，違反時可令旅客在最近停靠站下車，並得處違約金。



檢察官認為，林男攜帶的原住民傳統箭，箭頭部位為尖銳金屬物，屬危險物品無誤，為了旅客安全，高鐵人員按規定請他下車，依法有據，且根據監視器內容，被告等人並沒有使用強制力或強暴、脅迫手段，或致林男人格受損、貶抑情節，因此將4人不起訴。

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