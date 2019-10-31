亞馬遜驚見「杜特蒂面具」　菲總統府：望能嚇跑犯罪分子



▲杜特蒂面具在亞馬遜開賣。（圖／翻攝自amazon）



記者曾羿翔／綜合報導



全球電商巨頭亞馬遜（Amazon）網站，近日開始銷售菲律賓總統杜特蒂的面具，賣方是一家名為Caili's Company的供應商，面具售價為32.99美金（約新台幣1000元）。杜特蒂發言人帕萊諾30日回應，這表示總統很受到歡迎，希望這款面具能發揮嚇跑犯罪分子的作用。

綜合媒體報導，根據商品介紹指出，該款杜特蒂面具是由乳膠所製成，製作工藝相當精良。據了解，目前這款面具銷量極好，庫存僅剩下4件。

▲除了杜特蒂的面具，網站上還能看到普丁的面具。（圖／翻攝自amazon）

報導也指出，Caili's Company在萬聖節來臨之際，推出各種應景的面具，不過除了杜特蒂面具，網站上還可看見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的面具。菲律賓消費者是無法購入該面具的，必須要透過美國網域購買，才能收到杜特蒂面具。

對於面具的開售，杜特蒂發言人帕萊諾（Salvador Panelo）30日回應，這款面具並無冒犯之意，這表示總統很受到歡迎，希望這款面具「能發揮嚇跑犯罪分子的作用」。

▼杜特蒂發言人回應，這表示總統很受到歡迎。（圖／路透）