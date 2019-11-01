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印加樹「拯救」雨林退化土地　小農戶可以靠自己重新開墾

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亞馬遜雨林(Amazon Rainforest)已經遭到大肆開發。(圖／CFP)

▲亞馬遜雨林(Amazon Rainforest)已經遭到企業大肆開發，農藥噴灑更造成環境汙染。(圖／CFP)

實習記者謝汶穎／綜合報導

巴西印加樹可能會成為亞馬遜雨林的救星。近日有研究表示，印加樹能將氮固定在土壤中，提高土壤的生產力，並提供牲畜的飼料來源，以及人類可食用的水果，有科學家提出種植計劃，希望農民可以靠自己的土地維持經濟，而非賣給農業企業，造成大規模的砍伐。

印加樹又稱為冰淇淋豆樹，也被稱為「長在樹上的深海魚油」，種植在貧脊的土讓上，甚至是雨林被砍伐過已經退化的土地，也能夠快速地生長。更重要的是，這種樹木可以種出可食用的「印加果」，在整個南美都有市場。而對小農民來說，樹木的部分可以拿來當作燃料，樹葉則可以做為牲畜的飼料來源，足以讓土地充分發揮作用。

▲▼ 亞馬遜雨林,印加樹。（圖／取自INGA FOUNDATION官網）

▲印加物種適合生長在酸性土壤，因此適合復育土地。（圖／取自INGA FOUNDATION官網）

非政府組織綠金研究所(Instituto Ouro Verde)德索薩(Saulo de Souza)博士也表示，「種植計劃有利野生動植物生長，能夠提供棲息地使用，長期下來可以提升生物多樣性。」他補充，印加樹還可以增加土壤滲透性，減少水土流失。

德索薩博士說，乾旱和疾病造成該地區牧場退化，而這次種植計劃提供新的機會幫助這些小農戶重新發揮家庭農業重要性。在巴西，家庭農業占國內糧食消費的70%。若種植計劃成功，小農戶就能夠證明土地能夠永續收穫，降低出售土地給工業化農場和大豆生產業者的意願，也能維持土地蓬勃發展，並緩解砍伐雨林造成的環境問題。

但目前國際局勢讓這項計畫難以推動。德國和挪威在今年8月宣布，將暫停提供亞馬遜基金會(Amazon Fund)資金，兩國政府認為巴西正在實施會破壞森林的政策。亞馬遜相關人士則表示，他們的錯誤訊息可能會使過去數十年的努力白費。

越來越多農業公司用高價收買小農土地，提供讓人滿意的收入和生活方式，也讓小農難以拒絕。他們大規模的投入，一再讓雨林區土地過度開發。根據巴西國家空間研究所(Brazil's National Space Research Institute)數據顯示，2019年的森林砍伐，已經比去年增長了75%，破壞的雨林面積也比去年多了88%。

▼許多大型農業企業向小農購買土地進行大量開墾。（圖／路透）

▲亞馬遜雨林。（圖／路透）

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