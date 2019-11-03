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10年好友抱怨沒受邀！　準新娘「親送喜帖」卻被放鳥　一滑臉書揭超怒謊言

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▲▼婚禮被好友放鳥，對方跑去和異性吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲喜帖送了，對方也確定會參加，但婚禮前幾天突然說要出國。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

台中一名新婚女網友前陣子辦婚禮時，為了避免友人覺得被亂炸喜帖，所以乾脆她在臉書PO出結婚喜訊，讓想參加婚禮的朋友私下詢問。有一位認識10幾年的好友偷偷抱怨沒受到邀請，於是她馬上和對方約時間親自送喜帖，但好友卻在婚禮前幾天突然說要出國，不能參加她的喜事了，想不到對方嘴巴上說要出國，其實是跑去和女生朋友吃飯，讓她當場氣炸。

▲▼婚禮被好友放鳥，對方跑去和異性吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲好友說要飛越南，其實是和女性友人跑去吃飯。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時她輾轉得知好友抱怨自己沒受邀後，立刻就私訊聯絡對方，當時好友回她「妳炸就去啊」於是原PO就親自送喜帖過去，當她已經統計好人數與桌數後，對方突然說要出國所以無法到場，原PO當時也沒多想，覺得對方應該真的臨時有事。

想不到，婚禮隔天原PO滑手機時，竟然看見那位好友婚禮當天和一名女生在餐廳打卡，原來對方根本沒有急事要出國，而是跑去跟異性約會，讓她氣到立刻質問對方，「不是飛越南ㄏㄏ？」當下好友回了一句話，「一言難盡」，接著也解釋自己是被原本要娶的越南新娘騙了，所以飛越南的計畫臨時取消，照片中與他一起吃飯的女生是前一晚相親認識的。

▲▼婚禮被好友放鳥，對方跑去和異性吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼婚禮被好友放鳥，對方跑去和異性吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO已經不知道該不該相信好友說的話。

原PO聽完好友的解釋後仍相當氣憤，也很難再相信對方說詞，「他追求他的幸福他沒錯，但不珍惜我們的友誼也是真的」，氣到不願再回覆對方任何訊息。網友紛紛在底下留言，「結婚真的很容易看清是不是真心的朋友」、「喜帖發了說要出國無法到是情有可原，但是被發現是去約會而放鳥就…」但也有人替那位好友說話，「人家的客套話，妳當真了」、「跟女伴跑去玩了很合理啊～畢竟人家也想結婚嘛。」

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