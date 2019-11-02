人妻主管偷腥董事長　腥事曝光…竟被肉搜嗆「臉上潑硫酸」　　

▲人妻偷情董事長被曝光後，竟收到正義魔人網友發訊要對她潑硫酸。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名陳姓網友，看了媒體報導，任職於日商藥廠的連姓美女主管人妻偷腥日籍董事長，讓丈夫戴綠帽，竟透過網路帳號傳送「他X 的，我再看到你那低級的新聞和你低級下流的行為！！！ 我就很想在你臉上潑硫酸」，讓美女人妻害怕報警。陳男雖辯稱只是氣話，不可能真的做，但新竹法官仍依恐嚇危害安全罪，判4月，易科罰金12萬元。

據了解，30多歲的連女與丈夫育有2歲女兒，2016年3月她轉任公司高階主管後，卻出軌公司日籍董事長。陳姓網友雖不認識連女，卻對連女身為已婚人妻還外遇一事感到憤怒，竟透過通訊軟體Linkedin傳送「他X 的，我再看到你那低級的新聞和你低級下流的行為！！！ 我就很想在你臉上潑硫酸」給連女，讓她心生畏懼，報警處理。

陳男坦承傳訊，但辯稱只是氣話，不可能真的會這做。法官認，陳男是智識正常的成年人，不可能不知道自己所做的一連串騷擾行為，已造成連女極大的心理壓力，且陳男傳送「很想在你臉上潑硫酸」恐嚇文字，已造成連女心生畏懼，致生危害她身體安全，認定被告犯恐嚇危安罪事證明確。因此依法判刑4個月，易科罰金12萬元，並希望陳姓網友可以知道犯錯，此後謹言慎行，勿再犯法。

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