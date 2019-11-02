首里城重建捐款21小時突破「5000萬大關」　美軍軍眷心繫沖繩華府熱血募款

▲沖繩那霸首里城正殿、北殿和南殿付之一炬，現在縣政府積極募款力求重建。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

被沖繩人視為精神象徵的首里城（Shuri Castle）31日因一場暗夜惡火燒毀，沖繩縣政府力拚重建已經啟動線上募款，目標是募集到1億日圓（折合新台幣約2800萬元），在日本時間20:00（台灣時間19:00）經過了21小時就募得5000日圓，達標50%的募款進度。另外還有遠在美國的美軍軍眷，因為也因為心繫首里城大火，所以在華府附近發起募款活動協助重建。

▲沖繩募款活動經歷21小時已募得5000萬日圓。（圖／翻攝自募款活動官網）



沖繩縣為協助重建事宜所啟動，啟動為期152天募得1億日圓的經費的線上募款，在民眾的踴躍捐輸之下，募款啟動不到24小時就有3057人參加，湧入了5000萬日圓的善款，火速達標50%的進度，距離1億日圓的目標也指日可待。

除了沖繩官方發起募款之外，包括兵庫縣也發起了募集首里城重建資金的活動，目標是募得250萬日圓的重建資金。另外還有美軍軍眷格雷戈里（Mari Gregory）因為丈夫擔任海軍陸戰隊軍官，曾在沖繩駐守3年，因此愛上沖繩文化，對於首里城被燒毀感到不捨，所以在華盛頓附近發起了募款的活動，募得約2700美元（折合新台幣約81000元）。

總統蔡英文也對於首里城大火表達關切，在推特上用日文發文表示，首里城是很重要的世界文化遺產，沖繩也是許多台灣遊客必遊的景點，應該有許多台灣人看到新聞後的心情都相當心痛，衷心希望首里城得以重建，恢復昔日的輝煌。

延伸閱讀： 沖繩政府拚重建首里城「9hrs湧1864萬日圓善款」 蔡英文慰問日媒搶報導

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

