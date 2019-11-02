拍攝者成謎！大火吞首里城「15秒近影曝光」　白澤之圖有望逃劫

▲首里城大火的影片被流傳。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」慘遭祝融，但現在卻流出一段15秒的影片，正式近距離拍攝首里城淹沒於火海中的模樣。不過消防人員及警衛都否認拍攝，掌鏡者是誰引起網友議論。

據《沖繩時報》報導，這段15秒的影片在推特上流傳，畫面是近距離拍攝首里城大火，掌鏡者似乎就站在奉神門到正殿間的「御庭」廣場，可以清楚看見正殿、南殿及北殿都被火舌吞沒，甚至還有一人拿著疑似擴音器的物品入鏡。

如此近的距離若非消防人員或警衛，恐怕難以靠近。不過，當地消防部門回應，影片中正殿屋頂的瓦片尚未掉落，推測為起火不久後的2時30分至3時之間所拍攝的，當時所有人都在救火，「不是拍攝影片或照片的時機」，因此拍攝者並非消防人員。

▼推特流傳影片，推主非影片拍攝者。

消防部門也說，消防人員直到隔日早上11時許，火勢被控制後才開始記錄相關畫面。另外警衛也表示沒有拍攝相關影片。目前此影片的拍攝者仍相當神秘，引起推特網友討論，不過影片及推特PO文已被刪除。

「首里城」除了包括正殿的7棟建築物被燒毀外，還有約1500件文物的3成被損毀。幸運的是，沖繩縣政府指定的有形文化資產「白澤之圖」存放於南殿內庫房，庫房則位於防火門內側，有機會逃過一劫。只是目前防火門鎖已變形，且溫度仍高，尚無法確認其他文物的安全。

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