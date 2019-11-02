台大陳文成紀念廣場拚募款　「留住歷史記憶」盼明年7月完工

▲陳文成博士紀念基金會等單位在台大舉行募款記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學為紀念校友陳文成，將校園一處命名為「陳文成事件紀念廣場」。台灣大學學生會、陳文成基金會等團體今（2日）在台大陳文成紀念廣場舉辦募款記者會，呼籲社會大眾，支持校園轉型正義，希望廣場能在明年7月前完工。記者會上陳文成二姊陳寶月、陳文成基金會董事長楊黃美幸等人也出席。

美國卡內基大學助理教授陳文成1980年代長期關心台灣民主運動，並捐助《美麗島雜誌》，1981年回台灣探望家人時，遭到政府關切，隔天棄屍在台大研究生圖書館旁空地。此事件震撼海內外鄉親。

請繼續往下閱讀...

為了台大校園內陳文成紀念廣場的成立，陳文成大姊、大哥都已各捐100萬。陳寶月指出，陳文成事件已經幾十多年了，但是該事件依然沒水落石出，陳文成沒留下什麼財產，因此廣場需要大家一起幫忙募款。

▲台大學生會盼，透過陳文成廣場的設立，希望在未來可以在這個廣場了解歷史記憶。（圖／記者崔至雲攝）

楊黃美幸指出，自己與陳文成一樣在1980年代去美國念書，當得知陳文成事件後令很多海外留學生相當震驚，她記得當時陳文成父親在事情發生後前往美國請願，在胸前掛了一張牌子寫著「還我兒子、還我真相」，但是至今真相都沒有出來，甚至她們前往促轉會了解該案子時，促轉匯還把很多細節遮起來不讓他們看。

楊黃美幸指出，「這就是政治謀殺案」，不解為什麼現在陳文成事件的真相還沒有出來，她呼籲社會大眾，捐贈100元也好、1000元也好，大家需要知道，台灣今天可以有自由民主，有多少的人犧牲，歷史需要被記憶。

▲台大學生會會長凃峻清。（圖／記者崔至雲攝）

台大學生會會長凃峻清說，透過陳文成廣場的設立，希望在未來學生可以在這個廣場了解歷史記憶，並省思未來，期望今年可以募款完成，並完成招標，在明年陳文成紀念晚會前可成立，也呼籲社會大眾應該記得，現在擁有的自由民主，是因為台灣過去有很多人的犧牲。

陳文成董事陳永興也說，1200萬對學生是大數目，但是對台大來說是零頭，更直指，如果現任校長不在意此事，就沒有資格當台大校長。他指出，現在大家在意的是台大校長對於此事的態度，他認為台大校長管中閔對於該事件是在逃避，更批蔡英文政府，口口聲聲說要轉型正義，但是陳文成事件都沒有落實，轉型正義的腳步真的太慢，最後呼籲管中閔讓學校參與轉型正義，台大在關鍵時刻如果逃避退縮了，就真的做了錯誤的示範。





「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

