黃國昌攜賴嘉倫汐止掃街拜票　痛批國民黨「作為在野黨都不及格」

▲徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量黨主席徐永明與立委黃國昌2日上午陪同立委參選人賴嘉倫前汐止中正市場掃街拜票。黃國昌受訪時表示，時代力量的價值一直都很清楚，對台灣民眾黨就像對民進黨、國民黨一樣處於競爭關係，他相信選民都看得很清楚，過去幾年當中到底是哪一個政黨在立法院扮演最強而有力的監督，更批評國民黨連作為一個在野黨監督都不及格。

時代力量於新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委提名賴嘉倫參選，國民黨派出前台北市副市長李永萍，民進黨則徵召有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤參選，另外還有安定力量主席孫繼正也確定參戰。徐永明與立委黃國昌2日上午陪同立委參選人賴嘉倫前往新北市汐止中正市場拜票，時力秘書長吳佩芸也一路陪同。

▲徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌表示，自己對於賴嘉倫的選情是高度樂觀，因為過去四年來賴嘉倫不僅擔任他的辦公室主任，也是在地方服務上最重要的連結，近期也成功爭取汐止交流道增設南下入口匝道，對於汐止地面交通壅塞的問題有非常大的幫助。

不過話鋒一轉，黃國昌也痛批，國民黨從上一次的立委選舉到議員服務，都發生了讓人很難過的貪污事件，例如李慶華在擔任立委期間長期貪污，現在遭起訴卻逃亡海外，正在被追訴當中；廖正良日前也因為貪污遭法院重判。黃國昌說，汐止的地方政治因為時代力量的堅持與耕耘，已經逐漸地在發生改變，很高興自己四年前獲得很多鄉親的支持，也拜託所有汐止鄉親給時代力量與賴嘉倫一個機會，他們一定會秉持信念繼續向前行。

黃國昌強調，時代力量會持續推出好的人才與政策，時力的價值也一直都很清楚，對民眾黨就像對民進黨、國民黨一樣處於競爭關係，他相信選民也都看得很清楚，過去幾年當中到底是哪一個政黨在立法院扮演最強而有力的監督，更批評國民黨連作為一個在野黨監督都不及格，反觀時力過去不管是針對執政黨施政所出現的問題，甚至是大家非常痛恨的官商勾結、貪污舞弊的案件中，都從來沒有放棄作為一個在野黨應該扮演的角色。

▲徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）



賴嘉倫則說，俗稱「七星區」的新北市第十二選區範圍很廣，自己會盡量安排到每個區，而目前金山、萬里、瑞芳是除了汐止以外到過最多次的區域。他說，自己在區域走的情況都還不錯，大家都蠻肯定有年輕人願意出來跟大家一起打拚，選民也希望看到候選人是怎麼樣的人才有辦法選擇。

針對民進黨對手賴品妤聲勢看漲，賴嘉倫認為對民眾來說最重要的還是第一線的接觸，自己就是盡量多讓民眾看到並且聊聊天，到目前為止反應也都蠻好的，選民也肯定他積極的態度。他也說，自己在跑行程時遇到賴品妤也會打招呼，與其他各個候選人也都會彼此握手互相鼓勵。

▼徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）



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