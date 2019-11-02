衝破南關柱守台灣　洪秀柱：永不放棄中華民國未來

▲洪秀柱向民眾請託一定要力挺韓國瑜，並支持她及台南市立委參選人勝選立委。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨立委參選人洪秀柱競選總部11月2日舉辦成立茶會，現場有近50位來自全台各地的民意代表及黨內來賓到場祝賀，支持者估計至少湧入超過6千人，洪秀柱除感謝來賓及支持者，更強調到場不只是為了支持洪秀柱或韓國瑜，而是為了社會、為了中華民國未來！

洪秀柱表示，就像2015年洪秀柱在臨全會說的「不放棄黨」，很多人雖不捨她孤身前來台南參選，但黨今天提名洪秀柱，就是不希望放棄台南這個選區，我們不放棄每一位支持者、不放棄大家對我們的期望、更不放棄中華民國的未來。

有人質疑，秀柱此次到台南參選只是沾醬油，少輸就是贏！洪秀柱強力反擊，選擇參選就是要「贏」，而且洪秀柱單身1人，父母都不在， 也沒有子女，沒有任何的牽掛，不只來到台南、還要住在台南、心繫台南、做一個台南人。洪秀柱說，她不是單身1人來台南，她有帶禮物，帶著8屆立委、立法院副院長的經驗，更帶著中國國民黨黨主席的理想跟抱負來到台南，她還是一位走過參選總統這條路的候選人！台南綠營要跟洪秀柱的經驗能比較的沒幾位了，洪秀柱帶著這些經驗、帶著認真做事的態度、帶著女性的氣魄，爭取大家的支持，誓言改變突破翻轉台南！

台南以往的光輝「一府二鹿三艋舺」，但看看現在台南變成什麼樣，過去我們常說「台灣錢掩腳目」，但如今被仁德的鄉親吐苦水，現在根本是「台南水淹肚臍」。而到工業區，又接到陳情希望一例一休可以修法，讓勞工權益可以受保障，更要能「顧巴豆」！再到龍崎地區，明明可以發展很美好的觀光旅遊產業，但交通及基礎建設未完備，產業就變成「慘」業！這還不包含外交七連斷、各項政策變來變去前後矛盾，以及更多罄竹難書的惡質作為，希望大家要睜亮雙眼，選出對的人幫我們改善生活品質。

洪秀柱也向在場群眾拜託兩件事，其一是一定要力挺韓國瑜，雖然他已經被民進黨弄成「黑人牙膏」了，但我們越不怕他們，他們就越害怕！總統一定要讓韓國瑜當選！其二，洪秀柱的父母還有兄長，都已經離開人世，他們沒有墓、沒有碑，遺骸永恆的化為塵土與台灣這塊土地緊緊融合，我們愛這塊土地，除了生的時候為他努力奉獻；走的時候，也要化為塵土與台灣永遠在一起，未來洪秀柱也將如此。

而過去洪秀柱一共拿了3張證書到父親靈前向他報告，第1張是首次當選立委的證書，她告訴父親，她40多年來的委屈，她幫他爭氣了。第2張是立法院副院長當選證書，除了讓他驕傲他的女兒當了8屆立委外，還擔任了副院長。第3張就是中國國民黨黨主席的證書，想當年黨在執政時讓他受盡委屈、坐過黑牢，洪秀柱承諾作為一個中國國民黨的黨主席，過去的憾事未來絕不再發生！當然她以為第4張證書會是「總統當選證書」，很遺憾沒有如願，但只要中國國民黨好、只要中華民國好，什麼都無所謂。所以拜託大家，讓洪秀柱當選，讓她拿這第4張寫著「台南市第六選區」的當選證書，告慰她的父母兄長！

最後也在韓國瑜總統參選人、前新北市長朱立倫、高思博總幹事，謝龍介主委，台南市蔡育輝、李武龍(代表)、童小芸、林燕祝、蔡淑惠5位參選人；曾順良前副議長、台南市曾培雅、王家貞、李鎮國、洪玉鳳、許至椿、盧崑福、林美燕、杜素吟、吳禹環等議員，以及聖戰助講團的各位伙伴陪同下，共同合唱「國家」與「愛拚才會贏」，伴隨著群眾呼喊著「柱姐贏、台南贏！台南贏、台灣贏！」的口號聲下，宣誓著全力捍衛中華民國，衝刺選情！

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