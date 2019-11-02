英警又改口「死者全是越南人」　越南駐倫敦大使館：協助家屬帶親人回家

▲埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國貨櫃冰屍案出現最新進展，埃塞克斯郡（Essex）警方1日表示，在39名死者當中，部分罹難者的身分已確認，如今改口認定死者應該全部是越南人。當地助理警察局長提姆史密斯（Tim Smith）表示，「目前我們認為受害者都是越南人，與越南政府保持聯繫中，也和人在越南和英國的家屬有直接接觸。」

▲越南已經有超過10個家庭通報，有家人在英國失蹤。（圖／路透）

綜合BBC、衛報報導，罹難者身分現階段仍無法對外公布，必須等到來自不同國家的確切證據收集完成並正式提交給高階驗屍人員為止，目前仍處於驗屍階段，以便確認真正死因。VietHome是英國相當受歡迎的越南論壇，消息指出，目前已把近20名失蹤者的照片轉交給警方。

越南駐倫敦大使館表示，對這起事件深感悲痛，也向罹難者家屬表達衷心慰問，「死者身分還需要得到越南、英國部門單位的確認，會與雙方有關當局密切合作」，同時強調若有必要會協助家屬「帶親人回家」。

時間拉回上月，當時警方原本認為死者為中國公民，事後發現其中至少25人可能來自越南，越南總理阮春福事後下令必須針對疑似人口販運展開調查。在越南河靜省警方針對涉嫌販人口案件展開刑事調查後，已於1日在河靜省逮捕2名涉案人士。

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