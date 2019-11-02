央視曝光3間諜犯1人疑「洩密給台灣軍情局」　長相無碼露出過程全公開

▲大陸曝光3名間諜犯，其中一名疑似向台灣洩漏機密。（圖／翻攝自央視，下同）



北京當局依照《中華人民共和國反間諜法》，將3名間諜犯判處死刑緩刑到4年有期徒刑等輕重不等的刑度，其中一名還疑似洩密給台灣的軍事情報單位，相關人員的長相與洩密過程都被大陸官媒全部曝光。

根據《央視》報導，第一個案例為某軍工科研院所下屬公司擔任網絡管理員的陳偉，因向境外間諜情報機關提供軍工涉密文件，被國家安全機關抓獲，2011年，陳偉在公司門口「偶遇」了一名自稱彼得的外國人，聲稱是一名技術專家，想購買一些技術資料，在高額報酬誘惑下向彼得提供資料，隨著竊取文件的數量越來越多、密級越來越高，陳偉逐步意識到彼得是一名間諜，雖然提出終止合作，卻遭到彼得以過去提供的情報為把柄，要挾他繼續提供涉密情報。

調查證實，陳偉共竊取並向境外間諜情報機關提供了該科研院所文件共5500多份，其中機密級146份、秘密級1753份，以及其他大量內部文件。2019年3月，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

大陸國家安全機關偵查人員表示，彼得是專業人員，他在通過和陳偉短暫幾次接觸之後，對他性格當中柔弱、猶豫不決，不懂得拒絕別人這個特點，進行了一個準確的把握，他也料到陳偉不會拒絕他，也一定不敢聲張

第二個案例是從事外語翻譯的大陸某部委幹部張向斌，被拉攏策反為外國間諜， 1996年，張向斌受組織委派赴某國常駐，駐外期間結識了自稱是該國外交部的A某等人，然而，他們的真實身份卻是該國間諜情報機關人員，隨後，外方人員以高額報酬為誘惑，通過套取和索要等方式，要求張向斌提供情報。

報導指出，張向斌在明知對方企圖的情況下，答應為對方充當間諜，數年間向對方提供了數十份涉及大陸內政外交的涉密文件資料，其中絕密級、機密級文件達14份，張向斌駐外期間還無視，多次買春，與多名外國女性保持不正當關係，甚至與該國政府女性官員發展成情人關係並生育兩個私生子，這些都為該國間諜情報機關對其進行控制運用留下了把柄。

2008年，張向斌從單位辭職，辭職前還陸續從辦公電腦和內部辦公網絡中蒐集大量文件資料，非法攜帶至國外。經查，張向斌的個人電腦及其它存儲介質中存有5200份文件資料，其中標註絕密級的59份，機密級848份，秘密級541份。2016年，廣西壯族自治區國家安全廳破獲此案，2019年2月，張向斌因間諜罪、非法獲取國家秘密罪，被百色市中級人民法院一審判處死刑，緩期兩年執行。

第三個案例為沿海某縣委宣傳部網宣中心的一名記者邱德桂，他表示，登入Email之後，發現一些郵件，以為是垃圾郵件，有一次點開看，看到它裡面寫，能不能提供當地一些負面訊息、新聞材料，第一次沒有回覆對方。差不多過了一個禮拜之後，邱德桂出於好奇，向對方提供了自己的個人郵箱，幾天後，對方回覆稱，如果可以提供需要的材料，就可以獲得豐厚的酬勞。

邱德桂第一次就從百度上找了一些負面的新聞，類似於一些打架、鬥毆、殺人之類的新聞發給對方，卻得到這些東西沒什麼用，需要文件類的資料的回覆。邱德桂之後以職務之便，複印、翻拍等方式，向對方提供了一批該縣縣委宣傳部的內部文件資料，並收取報酬共計人民幣11000多元（折合新台幣約47000萬元）。

報導指出，與邱德桂郵件往來的人真實身份是境外某軍情部門人員。經鑑定，邱德桂非法提供的文件資料中，1份為機密級、5份為秘密級。2018年6月，邱德桂因為境外非法提供國家秘密罪被判處四年有期徒刑，剝奪政治權利一年。

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