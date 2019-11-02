　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

央視曝光3間諜犯1人疑「洩密給台灣軍情局」　長相無碼露出過程全公開

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸曝光3名間諜犯，其中一名疑似向台灣洩漏機密。（圖／翻攝自央視）

▲大陸曝光3名間諜犯，其中一名疑似向台灣洩漏機密。（圖／翻攝自央視，下同）

北京當局依照《中華人民共和國反間諜法》，將3名間諜犯判處死刑緩刑到4年有期徒刑等輕重不等的刑度，其中一名還疑似洩密給台灣的軍事情報單位，相關人員的長相與洩密過程都被大陸官媒全部曝光。

根據《央視》報導，第一個案例為某軍工科研院所下屬公司擔任網絡管理員的陳偉，因向境外間諜情報機關提供軍工涉密文件，被國家安全機關抓獲，2011年，陳偉在公司門口「偶遇」了一名自稱彼得的外國人，聲稱是一名技術專家，想購買一些技術資料，在高額報酬誘惑下向彼得提供資料，隨著竊取文件的數量越來越多、密級越來越高，陳偉逐步意識到彼得是一名間諜，雖然提出終止合作，卻遭到彼得以過去提供的情報為把柄，要挾他繼續提供涉密情報。

調查證實，陳偉共竊取並向境外間諜情報機關提供了該科研院所文件共5500多份，其中機密級146份、秘密級1753份，以及其他大量內部文件。2019年3月，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

大陸國家安全機關偵查人員表示，彼得是專業人員，他在通過和陳偉短暫幾次接觸之後，對他性格當中柔弱、猶豫不決，不懂得拒絕別人這個特點，進行了一個準確的把握，他也料到陳偉不會拒絕他，也一定不敢聲張

第二個案例是從事外語翻譯的大陸某部委幹部張向斌，被拉攏策反為外國間諜， 1996年，張向斌受組織委派赴某國常駐，駐外期間結識了自稱是該國外交部的A某等人，然而，他們的真實身份卻是該國間諜情報機關人員，隨後，外方人員以高額報酬為誘惑，通過套取和索要等方式，要求張向斌提供情報。

▲▼大陸曝光3名間諜犯，其中一名疑似向台灣洩漏機密。（圖／翻攝自央視）

報導指出，張向斌在明知對方企圖的情況下，答應為對方充當間諜，數年間向對方提供了數十份涉及大陸內政外交的涉密文件資料，其中絕密級、機密級文件達14份，張向斌駐外期間還無視，多次買春，與多名外國女性保持不正當關係，甚至與該國政府女性官員發展成情人關係並生育兩個私生子，這些都為該國間諜情報機關對其進行控制運用留下了把柄。

2008年，張向斌從單位辭職，辭職前還陸續從辦公電腦和內部辦公網絡中蒐集大量文件資料，非法攜帶至國外。經查，張向斌的個人電腦及其它存儲介質中存有5200份文件資料，其中標註絕密級的59份，機密級848份，秘密級541份。2016年，廣西壯族自治區國家安全廳破獲此案，2019年2月，張向斌因間諜罪、非法獲取國家秘密罪，被百色市中級人民法院一審判處死刑，緩期兩年執行。

▲▼大陸曝光3名間諜犯，其中一名疑似向台灣洩漏機密。（圖／翻攝自央視）

第三個案例為沿海某縣委宣傳部網宣中心的一名記者邱德桂，他表示，登入Email之後，發現一些郵件，以為是垃圾郵件，有一次點開看，看到它裡面寫，能不能提供當地一些負面訊息、新聞材料，第一次沒有回覆對方。差不多過了一個禮拜之後，邱德桂出於好奇，向對方提供了自己的個人郵箱，幾天後，對方回覆稱，如果可以提供需要的材料，就可以獲得豐厚的酬勞。

邱德桂第一次就從百度上找了一些負面的新聞，類似於一些打架、鬥毆、殺人之類的新聞發給對方，卻得到這些東西沒什麼用，需要文件類的資料的回覆。邱德桂之後以職務之便，複印、翻拍等方式，向對方提供了一批該縣縣委宣傳部的內部文件資料，並收取報酬共計人民幣11000多元（折合新台幣約47000萬元）。

報導指出，與邱德桂郵件往來的人真實身份是境外某軍情部門人員。經鑑定，邱德桂非法提供的文件資料中，1份為機密級、5份為秘密級。2018年6月，邱德桂因為境外非法提供國家秘密罪被判處四年有期徒刑，剝奪政治權利一年。

►他奶奶的美麗小秘訣！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
快訊／蘆洲6歲童倒浴室「疑遭虐死」　外婆羈押禁見
他肚痛炸血便！醫一照「癌轉移塞滿肝」驚：已第四期
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

吃火鍋！他靠「沙茶醬」一招分辨南、北部人　「哪種較道地」開戰了

3千塊機能鞋被同學踩！媽怒吼「買新鞋陋習」沒水準　網曝由來：現已不適用

5員工報備「要去花蓮吃包子」秒准假！老闆丟1字霸氣開噴　7千人羨慕炸

影／台男娶越南妹！臉書曬幸福合照…網友一看「爆表顏值」哭喊：可以＋1嗎

高雄男車廂遭小偷！「往生者繩子」被拿走…網一聽爆雞皮：他要倒楣了

浴室塞滿70件清潔用品！「詭異整齊感」掀討論　網看傻：8代同堂嗎

央視曝光3間諜犯1人疑「洩密給台灣軍情局」　長相無碼露出過程全公開

美國海軍陸戰隊魔鬼新訓　體驗完毒氣室「呼吸真好」

第三次世界大戰「美俄會結盟」　土耳其軍官預言：對手是中國

美國軍力戰備評分「差強人意」　難以抵擋中國及俄羅斯的挑戰

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

李興文長子李堉睿「全裸夜宿」IKEA！　一連串脫序行為挨告送警

碗中飼料被盯上！狗兒急吠叫護食 遭鴕鳥「機關槍狂嗑」秒放棄掙扎

超巨暗器！遊覽車輪胎國道噴飛 偷襲紅斑馬屁股...警：該買樂透

11月新制懶人包「天眼上線抓三寶」　一次看懂12大好康措施、優惠！

央視曝光3間諜犯1人疑「洩密給台灣軍情局」　長相無碼露出過程全公開

美國海軍陸戰隊魔鬼新訓　體驗完毒氣室「呼吸真好」

第三次世界大戰「美俄會結盟」　土耳其軍官預言：對手是中國

美國軍力戰備評分「差強人意」　難以抵擋中國及俄羅斯的挑戰

性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

韓國瑜桃園造勢稱26歲初戀　網抓了去年稱「19歲初戀在高雄」

裙襬搖搖LPGA台灣賽次日　韓將許美貞66桿領先衛冕科達

中信盃黑豹旗／育達創六年終「被扶正」　推手教官也要考教練證

ARASHI預告出道20年網路直播！　「想靠你們更近一些」台粉瘋猜演唱會

新北市府跨局處合作　聯手改善中和中原溝環境景觀

結婚4週年重遊求婚地　史丹利Gigi遇首里城大火

冷凍貨櫃39屍命案…至少10家庭有親人失蹤　越南逮捕2人

韓女團成員爆「網路詐騙2600萬」！　秒關IG躲起來…韓網轟：是默認了嗎

霍金太太→拿破崙首席女飛行員　費莉絲蒂「再搭艾迪瑞德曼」越演越大咖

軍武熱門新聞

央視曝光3間諜犯1人疑洩密給台灣軍情局

土國軍官：三次世界大戰美俄結盟抗中

進毒氣室後「呼吸真好」

2大原因破解「殲-20遇險境說」！

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

美國軍力評分差強人意　抵擋不了挑戰

著陸時吸入鳥 美末日機損失6千萬

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

台灣大轟炸　美國空軍珍貴影像曝光！

德：中國狂發展武力但仍打不過台灣

美海陸戰隊爆臉書社團「傳女兵裸照」

解放軍工程兵300米江面建「鋼鐵浮橋」

路易斯維爾號退役　波灣戰爭射首枚戰斧導彈

陸自慰八甲田冤魂　訓練大雪行軍

更多熱門

相關新聞

土國軍官：三次世界大戰美俄結盟抗中

土國軍官：三次世界大戰美俄結盟抗中

土耳其退役少將帕穆科庫（Osman PAMUKOĞLU）出新書預言，第三次世界大戰主要參戰國將會是美國、俄羅斯、中國，其中兩國將會結盟對抗另一國，最有可能的情況，將是俄羅斯選擇成為美國的盟友。

美「精簡版」NDAA　台灣部分全刪

美「精簡版」NDAA　台灣部分全刪

解放軍工程兵300米江面建「鋼鐵浮橋」

解放軍工程兵300米江面建「鋼鐵浮橋」

北韓射2枚彈道飛彈「距離370公里、高度90公里」

北韓射2枚彈道飛彈「距離370公里、高度90公里」

福特級航母甘迺迪號下水

福特級航母甘迺迪號下水

關鍵字：

央視諜犯疑洩台灣軍情局軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

汪小菲當台灣女婿9年　坦言：從沒打開心接受這

王瞳停止投資艾成餐廳！抽回50萬「已經沒瓜葛」

俄男持刀闖幼兒園行凶　6歲男童死在老師懷中

雙魚：是真愛！容易舊情復燃4星座

租客佔房子60年　房東過世討不回

妻恥骨痛坐博愛座　翁譙：大陸來的嗎

-6°C穿國旗比基尼！辣妞站聖母峰基地營舉國旗

「睡前滑手機」必胖！7助眠神逆轉

更多

最夯影音

更多
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找
桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面