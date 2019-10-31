解放軍工程兵演練！300公尺江面快速建起「鋼鐵浮橋」　陸網友：牛逼

▲解放軍陸軍迅速架鋼鐵橋。（圖／翻攝人民日報的微博視頻截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍陸軍第73集團軍日前完成檢驗評估，他們面對必經的江域，但是橋樑被毀的情況下，依然分工合作，迅速在300多米長的江面上，架起一座鋼鐵浮橋。影片發布後，一票網友都在為解放軍工程兵的不斷壯大喝采，留言指出「工程兵就是創造奇蹟」、「硬核」、「厲害」。

影片中指出，第73集團軍某合成旅千人百車，面對必經江域橋梁被毀情況，某工化旅迅速前出架橋，衝鋒舟、河中舟、汽艇爭相入水，某合成旅建立對空值守，官兵們在水上煙幕掩護下，迅速調整河中舟方向，拼好各接門橋單元。

只見300多米長的江面上，一座鋼鐵浮橋橫跨兩岸。影片中顯示，架設好橋梁後，該合成旅開著坦克、貨卡迅速通故，向指定集結的方向駛去。據悉，這是首次將「合成」旅和「兵種」旅融合起來聯動檢驗評估，而檢驗也將持續到11月中旬。

影片一出，大陸網友留言指出「工程兵確實很厲害，會經常創造出一些奇蹟。這真是中國速度，中國奇蹟」、「厲害的起雞皮疙瘩」、「我們有一支鋼鐵之軍」、「媽呀，刷新了我對橋的認知」、「舟橋部隊，遇山開路，遇水架橋說的就是他們」、「這個太牛逼了」、「神速」。

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