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福特級航母甘迺迪號下水　比計畫提早三個月

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▲▼福特級航母甘迺迪號（USS John F. Kennedy，CVN-79）下水。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲甘迺迪號(USS John F. Kennedy, CVN-79)下水。（圖／翻攝自美國海軍官網，下同

記者黃聖庭／綜合報導

美國福特級航母二號艦甘迺迪號於29日下水，有了先前建造的經驗，此次比原定計畫提早3個月。造船公司亨廷頓·英格爾斯工業(HII)表示，「我們很高興減少了工作時程，未來希望順利通過測試，預計2022年交付美國海軍服役。」

福特級航母造價過於高昂一直飽受批評，首艘福特號(CVN-78)在服役後更是狀況不斷，頻頻進廠維修。不過好消息是根據《國際合眾通訊社》(UPI)報導，二號艦甘迺迪號依照先前的建造經驗提升效率，比原定計畫提早三個月下水。

▲▼福特級航母甘迺迪號（USS John F. Kennedy，CVN-79）下水。（圖／翻攝自美國海軍官網）

甘迺迪號於2015年在維吉尼亞州紐波特紐斯船廠(Newport News Shipbuilding)放置龍骨開始打造，總計有3200名工人、2000多家供應商參與。

亨廷頓·英格爾斯工業表示，目前按照時間計劃進行，估計2022年可以交付美國海軍服役，該計畫主管巴特勒(Mike Butler)解釋，由於有先前福特號的經驗，使用了模塊組建法提升效率，增加船塢的建造空間，才有辦法提前下水。

福特級是美國最先進的航母，排水量高達十萬噸，使用核能作為動力來源，戰機起飛方式改用更有效率的電磁彈射。福特級二號艦甘迺迪號是為了紀念美國第35任總統約翰甘迺迪(John F. Kennedy)所命名，未來打算取代尼米茲號(CVN-68)。
 

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