休會在即…美軍委會提「精簡版」國防授權法　台灣部分全刪！

▲精簡版NDAA中關於台灣的部分全遭刪除。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

參議院軍委會主席殷荷菲(Jim Inhofe)提出精簡版的《國防授權法》(NDAA),避免國防預算無法在本會期順利過關。在精簡版的法案中包含台灣在內,幾乎所有與他國相關的規範都被刪除。儘管殷荷菲希望能利用精簡版法案,讓協商迅速通過,但知情人士透露,參眾兩院目前已針對完整的NDAA進行跨院協商,精簡版只是備案。

《中央社》報導指出,國會預計在12月中旬休會,但仍有許多預算尚未協商完成,殷荷菲擔心國防預算無法在會期結束前過關,因此提出《精簡版國防授權法》,在短短67頁的法案中,包含台灣在內的涉外軍事合作,幾乎全被刪除,僅留有情勢相對緊張的中東地區。殷荷菲在新聞稿中表示,截止日即將來臨,為確保重要國防計畫可以續行,才會提出精簡版。

For 58 years Congress has passed the defense authorization bill with bipartisan support. I want to guarantee, no matter what, we’ve taken care of our troops and made sure America has the ability to defend itself. That’s why I introduced this bill today: https://t.co/D9CQbfL3rE