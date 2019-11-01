休會在即…美軍委會提「精簡版」國防授權法　台灣部分全刪！

▲精簡版NDAA中關於台灣的部分全遭刪除。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

參議院軍委會主席殷荷菲（Jim Inhofe）提出精簡版的《國防授權法》（NDAA），避免國防預算無法在本會期順利過關。在精簡版的法案中包含台灣在內，幾乎所有與他國相關的規範都被刪除。儘管殷荷菲希望能利用精簡版法案，讓協商迅速通過，但知情人士透露，參眾兩院目前已針對完整的NDAA進行跨院協商，精簡版只是備案。

《中央社》報導指出，國會預計在12月中旬休會，但仍有許多預算尚未協商完成，殷荷菲擔心國防預算無法在會期結束前過關，因此提出《精簡版國防授權法》，在短短67頁的法案中，包含台灣在內的涉外軍事合作，幾乎全被刪除，僅留有情勢相對緊張的中東地區。殷荷菲在新聞稿中表示，截止日即將來臨，為確保重要國防計畫可以續行，才會提出精簡版。

For 58 years Congress has passed the defense authorization bill with bipartisan support. I want to guarantee, no matter what, we’ve taken care of our troops and made sure America has the ability to defend itself. That’s why I introduced this bill today: https://t.co/D9CQbfL3rE — Jim Inhofe (@JimInhofe) October 29, 2019

先前參、眾兩院早已各自通過NDAA，而根據6月19日公布「眾院版」法案，其中第1248條國會「對台意見」中提到，在台灣關係法的基礎之上，美國應持續支持台灣經由對外軍售、直接商售與產業合作，獲得適當的防禦性武器；美國也應該確保及時檢視與回應台灣所提的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性。

而「參院版」則提到，在「台灣旅行法」基礎下，美台高級國防官員應能進行交流，擴大人道主義的救援與救災的合作，支持台灣醫療船參與美國相關演習，作為年度「太平洋夥伴」任務之一，改善災害應對的規劃與準備。

知情人士透露，目前兩院已針對完整版展開跨院會協商，猜測不會因為精簡版而中斷。他們認為，殷荷菲提出精簡版的主要目的除了時間限制外，也不排除有「策略提案」的可能，藉此給兩院壓力，希望能讓最後版本迅速通過。

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