第三次世界大戰「美俄會結盟」　土耳其軍官預言：對手是中國

▲土耳其軍官預測，第三次世界大戰將是俄羅斯會選擇成為美國的盟友。（圖／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其退役少將帕穆科庫（Osman PAMUKOĞLU）出新書預言，第三次世界大戰主要參戰國將會是美國、俄羅斯、中國，其中兩國將會結盟對抗另一國，最有可能的情況，將是俄羅斯選擇成為美國的盟友。

帕穆科庫的新書書名就叫第三次世界大戰（土耳其文3, Dünya Savaşı），書中提到第三次世界大戰的發生將是不可避免的，這個訊號越來越清晰，因為那些超級大國投入在軍備的年度預算每年都在節節上升。

▲第三次世界大戰封面。（圖／翻攝自Osman PAMUKOĞLU twitter）



帕穆科庫指出，戰爭爆發的起因跟過去類似，領導世界經濟發展的國家因為想擴大其主權與資源，或者不想失去原本所擁有的資源，尤其世界上65%以上的能源在中東，完全控制中東能源是美國在政治、軍事和地緣政治都不可或缺的目標，時間越久越不利的一方會發動戰爭，一旦局勢變得難以忍受時，美國就會扮演這樣的角色。

帕穆科庫認為，第三次世界大戰的區域，將包括波羅的海、東歐、巴爾幹半島、中東、東亞、中南半島、環太平洋國家，南美洲和非洲基本上會置身事外。

帕穆科庫認為，一旦戰爭爆發，俄羅斯會選擇成為美國的盟友，就像前兩次世界大戰一樣，俄羅斯都選擇和美、英站在同一邊，戰爭的另一方則可能是中國與印度，在這之前中國會盡可能以政治和商業手段拖延時間，美國也同樣訴諸政治與商業的手段，但是時間對美國越來越不利。

導致第三次世界爆發的事件，屆時可能會是邊境衝突、飛機失事、漁船沉沒、恐怖攻擊、暗殺事件等等。

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