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16年姊妹市　日本岡山市議長率團訪竹市

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▲新竹市長林智堅今(31)日接見「日本岡山姊妹市議員訪問團」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今(31)日接見「日本岡山姊妹市議員訪問團」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今(31)日接見由岡山市議會議長浦上 雅彥與岡山市・新竹市友好都市議員聯盟會長二嶋宣人共同率領18人的「日本岡山姊妹市議員訪問團」，兩市締結姊妹市至今邁向第16個年頭，雙方這幾年來更是互動頻繁，特別是2017年率團向岡山車站取經，學習岡山經驗推動新竹大車站計畫獲益良多，浦上議長強調，會持續促進兩市的往來與友誼，讓雙方在市政、教育、產業及文藝互動上進行全面交流，共創兩市美好遠景。

林智堅首先恭喜浦上議長今年5月就任岡山市議會議長，浦上議長自2001年起，隨岡山市訪問團來到訪新竹市達17次之多，林智堅市長感謝他長久以來的支持與關心，「岡山市是與我們互動最頻繁的姊妹市」林智堅市長強調，兩年前造訪岡山市對他在推動城市改造上有很大的助益，他邀請訪問團走訪舊城區，看看這座城市近年的蛻變。

此外，林智堅也恭喜市議員二嶋宣人今年榮任「岡山市．新竹市友好都市議員連盟」的新會長，也期許在二嶋會長帶領下，未來兩市可以在市政、教育、藝文與交通建設方面都能有更密切深入的交流，他也提到岡山的是大車站平衡了城市東西方的發展，新竹市政府推動的大車站計畫會向岡山市看齊，縫合前後站的繁榮，彼此維持良好的互動與交流。

岡山市議會議長浦上雅彥特別給林智堅一個大擁抱，恭賀他連任，他非常開心造訪新竹市，他會持續努力促進雙方的情誼，他強調，兩市的往來非常活潑且正面，希望藉由雙方的努力互動可以長久持續外，更進而帶動兩國的友誼與關係更加美好。

民政處表示，林智堅市長在2017年帶領市府團隊到日本考察，特別去參訪「岡山車站東西連通系統」，作為新竹大車站計畫發展的重要參考，期待未來兩市的姊妹情誼能持續發展增溫，互相提昇競爭力，在國際上大放異彩。

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