落實城市外交！花蓮市與日高千穗町締盟姊妹市　10月簽署

▲▼花蓮市長魏嘉賢到花蓮車站迎接，公所啦啦爸志工團隊以原住民歌舞表達歡迎，讓高千穗町町長等人才一踏上花蓮的土地，就感受到花蓮人的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉賢18日歡迎日本友好城市高千穗町町長甲斐宗之來訪，雙方為締盟姊妹市的事宜達成今年十月將簽署締盟的共識。高千穗町是日本的信仰中心也是神話的發源地，而花蓮市是高千穗町第一個締盟姊妹的國外城市，花蓮市長魏嘉賢市長希望透過姊妹市的交流，吸引更多的日本人來到花蓮觀光旅遊，更促成台日友好的關係。



甲斐宗之18日下午正式拜會並贈送魏嘉賢高千穗峽的風景畫做為紀念，魏嘉賢則贈送原住民情人袋及編織畫，以及2019花蓮太平洋縱谷馬拉松海報和活動毛巾等禮品。雙方協商決定在今年十月，由甲斐宗之町長帶團到台灣簽署姊妹市締約。



兩年前，魏嘉賢曾前往高千穗町拜會，當時曾經參觀神話緣起的高千穗神社，感受城鎮的美麗與體認文化歷史的重要性。魏嘉賢希望彼此在友好城市升溫的基礎下，討論簽署締結為姊妹市的事宜，希望未來增進文化觀光交流，穩定發展雙方的友誼。

甲斐宗之表示，從友好城市提升締盟姊妹市的發想，來自於魏嘉賢市長當時的一句話，「基於相互的尊重與信賴，讓我們結為姊妹都市吧」，而這正是高千穗町役場及當地居民求之不得的喜事。

高千穗町最近正在號召當地選手參加十一月五日在沖繩縣南城市舉辦的馬拉松賽，魏市長提到花蓮市也將在十二月七日舉辦「2019花蓮太平洋縱谷馬拉松」，歡迎甲斐宗之町長屆時也能率領選手來花蓮參加這場年度體育盛事，欣賞美麗的花東縱谷風景，擁抱太平洋的海風。

▲魏嘉賢為高千穗町町長甲裴宗隻披上情人袋。



花蓮市公所與高千穗町締盟友好城市是在2005年，距今已有14年。高千穗町位於日本宮崎縣西北部，接近九州山地的中心地帶，人口數在1萬5千多人左右，由於為九州必訪神話之地，每年到高千穗町遊玩的旅客逾120萬人。

▲魏嘉賢與高千惠町町長甲裴宗之互贈紀念品。



高千穗町最著名的旅遊景點為高千穗峽及天岩戶神社，高千穗峽是五瀨川侵蝕阿蘇熔岩而形成的V字形峽谷，兩岸沿途是略帶紅色的安山岩絕壁。最值得一看的是翻騰著白色飛沫，以及從高達 17米斷崖飛瀉而下的真名井瀑布。高千穗峽於昭和9年11月經日本經文部大臣指定為「名勝天然紀念物五瀨川峽谷」。



至於天岩戶神社為祭奉天照大神（日本天皇的祖先、女性日神）之神社，神社背面對岸的山腰裡，有個被稱為天岩戶的大石窟，相傳天照大神曾藏身於此。