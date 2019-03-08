日本盛岡山車花蓮踩街遊行　11月將再掀觀光旅遊熱潮

▲日本盛岡山車造型高4.5公尺、寬達3.5公尺，重達近300公斤，運送有相當難度，運輸費用也非常高，且在日本岩手縣屬文化資產。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

聞名世界的日本盛岡山車踩街遊行活動，預計於11月第4度到花蓮舉辦，將為花蓮再次掀起一波觀光熱潮。為了辦成功這個國際觀光盛事，花蓮市長魏嘉賢日前特別拜會縣長徐榛蔚，討論規劃日後盛岡山車能長期在花蓮定點展設事宜等。

徐榛蔚表示，盛岡山車踩街遊行曾在花蓮舉辦過3次，兩縣互動交流及合作經驗相當豐富，也歡迎今年再度在花蓮舉行山車踩街活動，期待為花蓮帶來更多觀光產業、經濟提升，促進台日雙方友誼交流。她也說，在地民眾也熱情歡迎來自日本的朋友及各國的朋友，以往舉辦盛岡山車遊行活動，都引起熱烈迴響，希冀今年再掀起一波觀光熱潮。

魏嘉賢說明，日前1月份盛岡市長谷藤裕明率領「盛岡•八幡」平廣域觀光圈台灣訪問團訪花，希望與花蓮市公所締結為姊妹市，也規劃11月時再次在花蓮舉辦盛岡山車踩街遊行。盛岡山車造型高4.5公尺、寬達3.5公尺，重達近300公斤，往返台日運送非常有難度，運輸費用也非常高額，且盛岡山車在日本岩手縣屬文化資產，不僅保管上有難度、保存上更需下工夫，為避免盛岡山車於運送往返中造成毀損，希望能在花蓮長期設置定點展設。

▲花蓮市長魏嘉賢拜會縣長徐榛蔚，討論盛岡山車能長期在花蓮定點展設事宜。

原本盛岡山車踩街遊行於隔5年舉行一次，若上述問題解決後，日後就能每年舉行盛岡山車踩街遊行，吸引國內觀光人潮。徐榛蔚表示願意協助市公所，解決盛岡山車日後擺放展設地點，讓這個活動年年都成為花蓮觀光大事。