AirAsia今年最後一波大促銷來了！　「單程未稅488元」起11/4開搶

▲AirAsia今年最後一波大促銷，台灣出發最低票價單程未稅488元起。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

AirAsia今年最後一波大促銷來了！台灣出發最低票價單程未稅488元起，共有600萬個促銷機位，11月4日0時正式開搶，其中，AirAsia BIG會員可以提早24小時，也就是11月3日0時優先搶票。這次大促銷首跨2020年跨年及2021年農曆春節，想在農曆過年全家便宜出遊可以趁這次促銷提早下手。

AirAsia冬季大促銷

預訂日期：2019年11月4日0時起至11月10日（BIG會員可享提早24小時搶購）

出發日期：2020年4月27日至2021年3月1日期間出發的機票（部分航線僅販售至2020年3月28日）

優惠內容：

台北／高雄直飛吉隆坡、台北-沙巴單程未稅 1,388元起

台北-名古屋、台北-大阪單程未稅 1,048元起

台北馬尼拉、宿霧單程未稅 988元起

台北／高雄-克拉克單程未稅 488元起

台北-清邁單程未稅 1,338元起

經由吉隆坡轉機至澳洲伯斯、雪梨、墨爾本等熱門城市單程未稅 2,986元起

檳城、吳哥窟等古城單程未稅 2,023元起

台北-大阪、吉隆坡豪華平躺座位單程未稅 3,388元起

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▲AirAsia冬季大促銷，最便宜航線「高雄-克拉克」，單程未稅488元起。（圖／AirAsia提供）

AirAsia冬季大促銷，最便宜的價格落在新航線「高雄-克拉克」，單程未稅488元起，坐飛機比坐客運更便宜。主要的馬來西亞航線如台北-吉隆坡、台北-沙巴、高雄-吉隆坡單程未稅特價1,388元起，台北-清邁航線最低單程未稅1,338元起。

此外，台灣人熱愛的菲律賓海島系列，像是台北-宿霧、高雄-宿霧、台北-長灘島（卡利波）等，也有單程未稅988元的超低價。如果想要跨年去搶新年福袋或者是農曆過年去日本度假，台北-名古屋、台北-大阪推出單程未稅1,048元超低價，是難得亮眼的低價格。

▲Airasia大促銷，11月4日0時正式開搶。（圖／AirAsia提供）

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北-雪梨、台北-柏斯、台北-墨爾本（AAV）等澳洲航線，單程未稅也僅要新台幣3,086元起，蜜月天堂台北／高雄-馬爾地夫單程未稅也只要3,725元起；短程轉機航班如台北／高雄-檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣2,123元起，台北-吉隆坡豪華平躺座位單程未稅僅要7,090元；台北-大阪豪華平躺座位則下殺3,388元起，可以平躺又可以有40公斤行李跟餐點、還有平板電腦與Sony抗噪耳機享受影視娛樂，比一般傳統航空經濟艙還划算。

此外，訂購機票時若同時購買25公斤以上行李再打9折，或可選擇擁有20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合（Value Pack），約比原價節省25%的費用。

►「時間對我們來說完全沒用！」