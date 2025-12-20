打造高齡健康城市　台東關山衛生所獲認證

▲關山鎮衛生所榮獲高齡友善健康促進服務認證領航獎。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮衛生所因推動高齡友善健康照護成效卓著，榮獲衛生福利部國民健康署頒發「114年高齡友善健康促進服務認證－領航獎」及「長者內在能力檢測服務評獎－入圍獎」兩項殊榮。台東縣衛生局長孫國平於19日頒發紅榜表揚關山鎮衛生所，肯定其在長者內在能力（ICOPE）評估、整合在地資源及打造友善高齡健康照護環境方面的亮眼成果，展現邁向友善高齡健康城市的具體實績。

隨著台灣人口快速老化，國家發展委員會推估114年全國65歲以上人口將超過20%，進入「超高齡社會」。為應對人口結構轉變，衛生福利部國民健康署積極推動「長者內在能力（ICOPE）評估」，透過及早檢測長者在認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等六大面向的健康狀況，及時發現異常並轉介，預防及延緩失能發生。關山鎮衛生所在推動執行上成效卓越，獲頒上述兩項殊榮。

台東縣衛生局指出，自109年至114年間，縣內累計提供逾13,000人次長者內在能力評估服務，114年度即有3,312名長者完成檢測，透過評估發現914名長者出現功能衰退徵兆，成功轉介764名長者接受健康促進計畫及專業醫療服務。自100年起，縣府即推動高齡友善健康照護機構認證，訂定服務認證規範，持續盤點與整合跨域資源，強化社區健康照護網絡，打造貼心、支持、友善且尊重長者的醫療服務場域，讓不同年齡層縣民安心生活，提升長者生活品質。

孫國平強調，透過及早發現與即時介入，有效預防及延緩失能，提升老年生活品質。未來將持續深化高齡友善認證制度，推動跨域整合照護服務，守護長者健康。