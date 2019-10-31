「蔡英文、賴清德」要合體了！　11月2日出席林俊憲競選總部

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德，將於11月2日為民進黨立委參選人林俊憲站台，這場造勢活動可望成為蔡賴2人在初選後，首度公開「同框合體」輔選。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨第5選區立委參選人、立委林俊憲，11月2日上午將成立與總統蔡英文的聯合競選總部，據了解，總統蔡英文、前行政院長賴清德2人都將會站台力挺，這場造勢活動可望成為蔡賴2人在初選後，首度公開「同框合體」輔選。

據了解，立委林俊憲此次把競選總部設在台南市中西區永華路1段，工作人員已在先前進駐，林俊憲將於11月2日上午9時，舉行他與總統蔡英文的聯合競選總部成立大會，當天已敲定小英總統會出席造勢活動。此外，林俊憲也邀請前行政院長賴清德出席，已獲得賴清德同意出面站台加持。

由於2日當天蔡、賴2人到林俊憲競選總部的時間「安排」得相當接近，很有機會促成蔡、賴在初選後，同框合體輔選場景，令台南市民進黨人士相當期待。

▲前行政院長賴清德，對林俊憲支持有加。（圖／記者林悅翻攝）

對於此次的選情，林俊憲表示，他競選連任的立委選區，也是賴清德以前擔任立委時的選區，賴清德在該選區經營基礎深厚，除因與蔡英文總統成立聯合競選總部，蔡英文總統會到場站台輔選外，他當然希望賴清德前院長來為他站台力挺；他很期待蔡賴2人最強組合的助選。

不過，對於「蔡賴配」問題，林俊憲則強調，這要尊重蔡總統的職權，他不便置喙，但蔡、賴2人在2020大選的團結合作方向，是無庸置疑的，因為蔡賴2人合作，的確能帶動民進黨黨內團結，對激勵綠營士氣及2020大選是十分有助效益的。