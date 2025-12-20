北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

▲北捷案一名傷者是愛滋病患者，衛福部緊急召開記者會說明。（圖／記者洪巧藍攝）

生活中心／綜合報導

台北車站、中山站昨日發生砍人意外，其中一位傷者中為HIV感染者，因此現場遭到砍傷或有血液接觸到傷口、眼睛等黏膜部位的民眾，72小時內需要評估投藥。北市衛生局也公布15家指定醫院，包括聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等，可提供抗病毒藥物。

嫌犯張文昨日傍晚捷運台北車站、中山商圈發動煙霧彈攻擊且隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件含嫌犯在內已有4人死亡，另有11人受傷。衛生福利部今日下午證實，有一名遭襲擊受傷民眾為愛滋感染者。疾管署長羅一鈞表示，已經成立專案進行暴露預防措施，相關預防投藥需於72小時內完成，讓遭受感染風險降至0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市衛生局指出，因擔憂因血液噴濺或被沾有血液的利器後續刺傷可能造成感染，依照傷者受傷的地點與先後順序，衛生局已經掌握有風險的個案進行暴露愛滋病毒後預防性投藥的評估。

衛生局進一步說明，因黏膜接觸到感染愛滋病毒的血液(如血液噴濺到眼睛)，其傳染的危險性則約為 0.09% (萬分之九)；經破損的皮膚接觸(如傷口接觸血液)而傳染的機會，應低於黏膜接觸而傳染的機會，「感染的風險極低，因此一般民眾路過的民眾或是見義勇為幫忙止血的民眾都不需要擔憂。」

暴露愛滋病毒後預防性投藥需要儘早開始，不宜超過72小時，建議暴露後預防使用28天。衛生局表示，民眾有相關問題可以使用疾管署24小時防疫1922專線或是台北市愛滋諮詢專線(02)23703738 (一至五9:00-12:00 13:00-17:00) 獲得相關資訊，有風險之個案會由專科醫師評估是否需要投藥，此次意外事件所需的抗病毒藥物費用由專案給付。

北市愛滋指定醫事機構有聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等15家醫事機構可提供抗病毒藥物。點此到疾管署網站查詢