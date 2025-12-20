彰化休旅車失控連撞2車翻覆　目擊者嚇傻：以為飛彈打來了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮今（20）日下午發生一起驚險車禍！一名吳姓男子駕駛自小客車，行經東溪國小前時，不明原因突然向右偏離車道，猛烈擦撞路邊停放的兩輛轎車，導致自己的車輛當場翻覆，四輪朝天。巨大撞擊聲響嚇壞附近民眾，所幸吳男自行從車內脫困，僅受輕傷，警方已排除酒駕，詳細肇事原因正由警方調查中。

▲彰化溪湖鎮發生追撞造成2車翻覆。（圖／民眾提供）

此起車禍事故發生於下午3時59分，地點在員鹿路一段。目擊民眾心有餘悸指出，當時他騎腳踏車經過，突然聽到後方傳來「砰」的巨響，甚至感到地面震動，嚇得以為是「飛彈打來了」，回頭一看，才發現不到100公尺處發生嚴重車禍，有車輛翻覆，場面驚人，讓他慶幸自己早幾秒通過，未遭波及。

消防局獲報後，立即出動埔心、溪湖分隊，共計3輛消防車、1輛救護車及5名人員趕往現場。救護人員到達時，吳男已自行從翻覆的車輛中自行脫困，站在路邊。經檢傷，吳男臉部、肢體有多處擦挫傷及撕裂傷，右手傷勢較為明顯，但意識清醒，進行包紮處置後，將他送往彰化醫院治療，所幸無生命危險。

根據警方初步調查，肇事駕駛是一名年約50歲的吳姓男子，當時他沿員鹿路由東往西行駛。行經事故地點時，車輛突然不明原因向右偏移，先擦撞停放路邊的轎車左側，又被推擠撞上電線桿；接著再撞上前方停放的車輛，最後四腳朝天翻覆。

警方對吳男實施呼氣酒精測試，結果為0.00mg/L，至於停放在路邊遭追撞的2車，當時車內無人，肇事原因由溪湖警方調查釐清。