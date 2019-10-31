影／連戰設「英雄宴」整合國民黨挺韓國瑜　馬英九、朱立倫皆受邀

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的全國總後援會預計在11月底前成立，到時將由前黨主席連戰擔任總會長。此外，傳聞連戰11月8日會舉辦「英雄宴」，邀請馬英九、朱立倫以及黨內大老相聚，目的是要整合黨內人員，團結起來一致挺韓，才能拿下勝選。

根據《聯合報》報導，連戰答應擔任韓國瑜全國後援會的總會長，近期開始著手整合黨內的聲音，11月8日將在台北國軍英雄館設置宴會，邀請馬英九、朱立倫、吳伯雄、洪秀柱以及現任黨主席吳敦義等人到場，大陸台商協會會長預計也會出席，當然也不能少了「主角」韓國瑜，他期望能透過這次聚會，凝聚黨內力量，大家一起全力挺韓。

▲韓國瑜的民調逐漸止跌回升。（圖／記者張榮恩攝）

消息傳開後，外界認為，連戰此舉不僅是要增加韓國瑜的大選氣勢，另一個目的應該是要談談國民黨的不分區立委名單，畢竟不分區立委登記的最後期限是11月10日，剛好就在宴會之後兩天。

對於連戰強力挺韓，國民黨中央委員連勝文本月21日接受廣播節目專訪時曾提到，從近期的民調看來，韓國瑜的選情的確有點辛苦，而且黨內有能力幫助提升韓支持度的人都只想著自己，結果卻讓選票越來越少，他的父親連戰才會點頭答應擔任後援會總會長，希望能盡全力幫韓打贏選戰。

▲吳敦義能否提出具有平衡性的不分區立委名單，是各界關注的重點之一。（圖／記者張一中攝）

至於國民黨不分區立委名單至今都還未定案，甚至傳出有人不滿吳敦義將自己列入名單之中，其他人選則是國民黨副主席曾永權、中常委姚江臨、黨團總召曾銘宗、台南市黨部主委謝龍介與全國農田水利會會長林文瑞，一度被黨內人士嘲諷為「老人名單」。

對此，吳敦義30日出席出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」，被問到是否有人反對他位列名單，僅連續回答5次「沒有關係」，接著就在隨扈的簇擁下快步離開。

▲連戰出手整合國民黨，盼大家一起力挺韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）