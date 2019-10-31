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影／連戰設「英雄宴」整合國民黨挺韓國瑜　馬英九、朱立倫皆受邀

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的全國總後援會預計在11月底前成立，到時將由前黨主席連戰擔任總會長。此外，傳聞連戰11月8日會舉辦「英雄宴」，邀請馬英九、朱立倫以及黨內大老相聚，目的是要整合黨內人員，團結起來一致挺韓，才能拿下勝選。

根據《聯合報》報導，連戰答應擔任韓國瑜全國後援會的總會長，近期開始著手整合黨內的聲音，11月8日將在台北國軍英雄館設置宴會，邀請馬英九、朱立倫、吳伯雄、洪秀柱以及現任黨主席吳敦義等人到場，大陸台商協會會長預計也會出席，當然也不能少了「主角」韓國瑜，他期望能透過這次聚會，凝聚黨內力量，大家一起全力挺韓。

▲▼韓國瑜出席豆皮業者座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜的民調逐漸止跌回升。（圖／記者張榮恩攝）

消息傳開後，外界認為，連戰此舉不僅是要增加韓國瑜的大選氣勢，另一個目的應該是要談談國民黨的不分區立委名單，畢竟不分區立委登記的最後期限是11月10日，剛好就在宴會之後兩天。

對於連戰強力挺韓，國民黨中央委員連勝文本月21日接受廣播節目專訪時曾提到，從近期的民調看來，韓國瑜的選情的確有點辛苦，而且黨內有能力幫助提升韓支持度的人都只想著自己，結果卻讓選票越來越少，他的父親連戰才會點頭答應擔任後援會總會長，希望能盡全力幫韓打贏選戰。

▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲吳敦義能否提出具有平衡性的不分區立委名單，是各界關注的重點之一。（圖／記者張一中攝）

至於國民黨不分區立委名單至今都還未定案，甚至傳出有人不滿吳敦義將自己列入名單之中，其他人選則是國民黨副主席曾永權、中常委姚江臨、黨團總召曾銘宗、台南市黨部主委謝龍介與全國農田水利會會長林文瑞，一度被黨內人士嘲諷為「老人名單」。

對此，吳敦義30日出席出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」，被問到是否有人反對他位列名單，僅連續回答5次「沒有關係」，接著就在隨扈的簇擁下快步離開。

▲▼連戰出席國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

▲連戰出手整合國民黨，盼大家一起力挺韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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