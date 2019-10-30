韓國瑜：別在冷冰冰的民調數字內打轉…政治人物最該關注民心

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起向市政府告假，展開「傾聽之旅」力拚選戰，民調有逐漸回升的趨勢。對此，韓國瑜30日赴雲林時表示，民調冷冰冰，可是民心熱呼呼，「千萬不要在冷冰冰的民調數字內打轉，陷入迷思。」

韓國瑜30日赴雲林參加業者座談會，被問及青年支持度提高12.5個百分點時表示，「只要年輕人愈了解我，就愈會支持我！」因為總統參選人裡面，他是最照顧、最關心年輕人的，包括提出年輕人的在學問題、出國當一年交換生、創業、就業等方面，以及公托政策。他強調，「我對年輕朋友講，你可以不喜歡我，也可以不投票給我，但請你了解我的政策。」

韓國瑜說，下鄉之旅一路走來發現苦人多，雖然民調冷冰冰，可是民心熱呼呼，一個從事政治活動的人最關心的第一件事情是民心，千萬不要在冷冰冰的民調數字內打轉，陷入迷思。

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