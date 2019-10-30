　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委選舉首次站台！黃瀞瑩三重助選李旻蔚　民眾搶拍照

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，積極朝國會發展，區域立委部分全台灣共提名了18位人選；其中，新北市民眾黨提名了民進黨資深議員李余典之女李旻蔚，被外界視為是要挖民進黨立委參選人余天的牆角。柯文哲30日派出麾下最具人氣的「學姊」黃瀞瑩，陪同李旻蔚掃街；同時，這也是民眾黨立委選舉開跑後，黃瀞瑩首個站台行程。另外，李旻蔚也預告，周日將與台北市長柯文哲合體。

▲▼北市副發言人黃瀞瑩合體立委參選人李旻蔚。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃瀞瑩合體立委參選人李旻蔚。（圖／記者陳家祥攝）

黃瀞瑩受訪時表示，現在工作比較忙，很少時間來逛夜市，感激李旻蔚邀請她來，李旻蔚對三重有很多想法，透過直播或掃街過程也可以透露出他對三重未來的想像。李旻蔚則說，三和夜市在三重市蠻指標性的夜市，交通也方便、跟台北市只有一橋之隔，很開心可以帶學姊來逛夜市。

黃瀞瑩與李旻蔚的掃街活動在19點30分左右開始，兩人先在夜市內享用鹹湯圓、並開直播與支持者互動，隨後才開始進行掃街。過程中，兩人受到現場逛街民眾的熱情歡迎，許多民眾爭相上前握手、拿起手機搶拍，兩人還特別一起體驗夜市最夯的打彈珠遊戲。

談到未來要對上尋求立委連任的民進黨籍余天，以及與國民黨合作的無黨籍李翁月娥，李旻蔚說，她從小在三重長大，「我敢說，我對三重的認同感、感情，是所有候選人裡面最多的」，因為這樣的認同與歸屬感，自己對三重的未來也更有想像。」

至於自己綠營出身的背景，是否會發生民眾黨、民進黨瓜分共同票源的狀況？李旻蔚認為，她是用心想要為三重做事，如果所有待人處事、政策等，都要以政黨為考量，真的不是熱愛這個土地、不是熱愛台灣，「我就是用自己的選舉步調、政策，來說服三重的市民」。

▲▼黃瀞瑩跟李旻蔚掃街拜票。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼黃瀞瑩跟李旻蔚掃街拜票。（圖／記者陳家祥攝）
 

其他人也看了這些新聞...

蔡英文41%被韓國瑜追到差「個位數」　宋楚瑜出馬只有7.9%
韓國瑜選情未來3個月翻盤？　45.4%受訪者不看好
「郭柯同框」拉抬政黨票　民眾黨20.5％直逼藍綠

更多熱門新聞...

拒收陳同佳傷蔡英文選情　67.1％受訪者認同入境受審
親美、親中選哪一邊？　51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
迪麗熱巴被韓網照妖鏡拍到！「高清無P照」曝光…網看真面目傻眼
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

高雄市長在有跟沒有之間　民進黨議會擺「25韓國瑜人陣」酸：荒謬

「蔡英文、賴清德」要合體了！　11月2日出席林俊憲競選總部

郭辦蒐證提告逾200名網友　蔡沁瑜：整個團隊同仇敵愾

雲端最前線／卓榮泰再拋震撼彈　國會沒過半將辭黨主席

朱立倫接競選總部主委？　韓國瑜競辦：會在最適當角色發揮功能

韓國瑜缺席高雄議會總預算　綠營威脅：沒有市長！沒有預算！

陳揮文獻策要韓國瑜挖黃瀞瑩　柯文哲：價碼要出得夠高

太陽花學運北市警判賠111萬　柯文哲：到底當年是誰下令的？

蔡英文推AVG遊戲15：02上線！　顏若芳、廖泰翔穿學生服開箱

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

高雄市長在有跟沒有之間　民進黨議會擺「25韓國瑜人陣」酸：荒謬

「蔡英文、賴清德」要合體了！　11月2日出席林俊憲競選總部

郭辦蒐證提告逾200名網友　蔡沁瑜：整個團隊同仇敵愾

雲端最前線／卓榮泰再拋震撼彈　國會沒過半將辭黨主席

朱立倫接競選總部主委？　韓國瑜競辦：會在最適當角色發揮功能

韓國瑜缺席高雄議會總預算　綠營威脅：沒有市長！沒有預算！

陳揮文獻策要韓國瑜挖黃瀞瑩　柯文哲：價碼要出得夠高

太陽花學運北市警判賠111萬　柯文哲：到底當年是誰下令的？

蔡英文推AVG遊戲15：02上線！　顏若芳、廖泰翔穿學生服開箱

三總「血液淨化智慧臨床場域」揭牌　導入AI讓換血更安全！

人妻查勤驚見「寶貝老公」氣炸！小三跩喊：我們上床了～挨告裝無辜：傳錯人

世界遺產「首里城」3大殿燒毀　居民哭不停：它是沖繩的寶藏

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

法鬥代班廟前石獅　德古拉裝扮萌翻4千人：來吸我血～

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

媽媽獨力扶養3孩　《聲林》贊薇曝「生命貴人」

風.LUXURY／勞力士鼎力贊助網球運動40載　展露永恆哲學

591萬！TOYOTA「420匹牛魔王」GR Supra GT4賽車開賣

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

政治熱門新聞

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

公開24分鐘關鍵錄音檔　爆哭嘶吼周柏吟

網友咒郭媽媽　郭台銘硬起來提告

自提不分區立委引黨內反彈　吳敦義回應了

婚變！張嘉郡淚：挽回過，不後悔

連戰設「英雄宴」整合國民黨挺韓

飆罵韓國瑜10分鐘　謝震武：我問心無愧

余天房貸1671萬曝光　拚連任又顧余苑綺

23歲男嗆韓國瑜：有什麼可信你？　挺韓者怒了

蔡沁瑜哽咽：難道我們活該被欺負？

藍議員批員警態度差　進警局沒人理

與張嘉郡通話14分鐘！W女：她還是原諒

國民黨立委席次下修45至50席

韓國瑜：改變外國人飲食習慣外銷豆皮

更多熱門

相關新聞

柯文哲經過巧妙計算的政治話術

柯文哲經過巧妙計算的政治話術

柯文哲很高明地用「務實」的形象，來包裝這一類的語言，柯在重要人權議題上，從來就不打算明確表態，麻煩都不沾，功勞卻都要享，充份顯示其投機倒把的個性。

國民黨開除黨籍　李縉穎：深表遺憾

國民黨開除黨籍　李縉穎：深表遺憾

蔡英文向柯文哲喊話：社會宅北部尤其重要

蔡英文向柯文哲喊話：社會宅北部尤其重要

柯P魅力吸6千新黨員　45歲以下佔8成4

柯P魅力吸6千新黨員　45歲以下佔8成4

柯文哲酸民進黨不分區「分贓」　卓榮泰：毫無邏輯

柯文哲酸民進黨不分區「分贓」　卓榮泰：毫無邏輯

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨黃瀞瑩

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面