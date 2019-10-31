「你要選總統嘴巴就放乾淨點」　 張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你！

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的「嫖妓」說，讓年代主播張雅琴繼續開轟。張10秒內連說4次「很不爽」韓，「就是很不爽你啊，我很不爽你講話不算話，我很不爽你落跑，我很不爽你講東講西都要講到嫖妓去，到底是哪根筋不對啊？」

韓國瑜28日赴雲林參香祈福致詞時表示，他27日出席青年座談時，提了一個「反清復明」的例子，讓大家覺得很震撼，網路上都爆了，「清朝的時候有人貪汙被抓，人家問他為什麼要貪汙？他說我要反清復明，要推翻清朝滿州皇帝；有人玩女人、嫖妓被抓，問他為什麼要去嫖妓？他也說他要多生孩子、要反清復明。」

韓國瑜諷刺，民進黨政府執政4年拿不出政績，就如同高喊「反清復明」一般，不論是貪污腐敗、派系分贓、行政能力奇差無比、遠離人心，都高喊「顧主權」。他狠酸，「岳飛背上刻精忠報國，民進黨選舉到的時候，臉上寫了4個字，我要顧主權。」

▼張雅琴轟韓國瑜，「到底是哪根筋不對啊？」（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜認為，執政者最重要的一件事就是拿出成績單，不是講這些虛幻的東西，「顧主權重要，孝順爸爸媽媽不重要嗎？很多事情講都不用講，民進黨顧主權，韓國瑜就不顧主權了嗎？」

對此，張雅琴28日播報時先轟韓國瑜，「你一個總統候選人講錯話，完全沒代誌，然後一天到晚在那邊講嫖妓、玩女人，你到底是多想那個sex啊？」

張雅琴30日繼續開轟，她先解釋為何要講這件事，「第一，他兩天連著講，他周日、周一講，全台灣沒有人可以阻止他用這種不當的言論，來形容我們中華民國的主權嗎？」

▼張雅琴連兩天轟韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

張雅琴表示，「今天我就算是捋虎鬚，你今天把刀子架在我脖子上，我還是要再講一遍，我告訴你，你要選中華民國總統，嘴巴就放乾淨一點！你不要這種比喻來比喻反清復明，來說小英不應該芒果乾，來說怎樣怎樣。你有話不能好好說嗎？你嘴巴裡沒有這兩個字，你就沒有辦法來陳述你的兩岸政策嗎？」

張雅琴指出，「今天也有人講說張雅琴到底為了什麼，我跟你講我沒有為什麼，我有自己的房子，我有自己的生活。但是只是剛好我的想法就是很不爽你啊，我很不爽你講話不算話，我很不爽你落跑，我很不爽你講東講西都要講到嫖妓去，到底是哪根筋不對啊？」

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